Гарик Бирча заговорил о 3-летней доченьке и о каком пропущенном моменте в ее взрослении сожалеет

Украинский шоумен и актер Гарик Бирча, известный по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", заговорил о 3-летней доченьке.

Свою семью артист тщательно скрывает и не торопится делиться хоть какими-то подробностями. Однако на проекте "Ближче до зірок" шоумен сделал исключение. Гарик Бирча признался, что очень наслаждается статусом отца. Юморист радуется каждой минуте, проведенной с девочкой. Он охотно играет с ребенком, а уже когда она повзрослеет, будет передавать ей свои знания.

Кстати, доченька уже произнесла свое первое "папа", правда, Бирча этого не услышал лично, ведь находился на службе. Шоумен, конечно, сожалеет, что упустил этот момент.

Гарик Бирча

"Впервые она сказала "папа" не мне, к сожалению, а маме. Но мама передала! Я наслаждаюсь, когда слышу уже от нее лично. Я думаю, что я очень любящий папа. Мне очень хочется таким быть. Мне хочется передать все знания, которые я получил от этой жизни, своей доченьке, но это еще впереди. Сейчас я наслаждаюсь тем, что можно побаловаться с ребенком. Иногда чувствую себя словно мне три года", – поделился шоумен.

Кстати, Гарик Бирча говорит, что его дочка растет настоящей артисткой. По словам юмориста, девочка очень веселая и уже радует их с женой своими шутками.

"Она пока что репетирует (шутки – прим. ред.) дома, но поверьте, я очень радуюсь ее шуткам. Она очень веселая, очень красивая", — отметил юморист.

Гарик Бирча

Напомним, сейчас Гарик Бирча находится в отпуске. Недавно юморист Тарас Стадницкий показывал, как сейчас выглядит его коллега.

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