Гарик Харламов после развода подтвердил роман со звездой "Крепостной" Екатериной Ковальчук

Пара впервые вместе вышла в свет.
Известный российский юморист, звезда Comedy Club Гарик Харламов подтвердил роман со звездой сериала "Крепостная" Екатериной Ковальчук.
Так, вчера, 18 сентября комик официально открыл свой ресторан. На мероприятии было много звездных гостей. Среди них присутствовала и новая возлюбленная Харламова 28-летняя Екатерина Ковальчук. Пара впервые вместе вышла в свет. На мероприятии Гарик нежно обнимал свою избранницу, а та гладила его рукой по спине.
Отметим, в октябре в 2020 году Гарик Харламов расстался с Кристиной Асмус после восьми лет брака. Вместе эксы воспитывают 7-летнюю дочь Настю.
Напомним, недавно Рианна впервые вышла в свет со своим избранником, рэпером A$AP Rocky. Пара вместе посетила Бал Института костюма Met Gala 2021, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке