Гарик Харламов после развода подтвердил роман со звездой "Крепостной" Екатериной Ковальчук

Пара впервые вместе вышла в свет.

Известный российский юморист, звезда Comedy Club Гарик Харламов подтвердил роман со звездой сериала "Крепостная" Екатериной Ковальчук.

Гарик Харламов с Екатериной Ковальчук / instagram.com/katerinakovalchyk

Так, вчера, 18 сентября комик официально открыл свой ресторан. На мероприятии было много звездных гостей. Среди них присутствовала и новая возлюбленная Харламова 28-летняя Екатерина Ковальчук. Пара впервые вместе вышла в свет. На мероприятии Гарик нежно обнимал свою избранницу, а та гладила его рукой по спине.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук / instagram.com/katerinakovalchyk

Отметим, в октябре в 2020 году Гарик Харламов расстался с Кристиной Асмус после восьми лет брака. Вместе эксы воспитывают 7-летнюю дочь Настю.

Напомним, недавно Рианна впервые вышла в свет со своим избранником, рэпером A$AP Rocky. Пара вместе посетила Бал Института костюма Met Gala 2021, который состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке

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