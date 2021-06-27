Гарик Корогодский написал сценарий к собственным похоронам

Артист планирует вечеринку.

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский известный своей эксцентричностью.

Так, стало известно, что звезда написал сценарий к собственным похоронам. В частности, знаменитость планирует вечеринку. Об этом говорится в программе "Світське життя".

Корогодский хочет, чтобы присутствующие развлекались, поэтому пожелал, чтобы на его похоронах пела известная исландская группа GusGus. Также эпатажный богач расписал, кто и что будет говорить во время прощания.

На вопрос ведущей Екатерины Осадчей, как живется человеку, который точно знает, как ее похоронят, Гарик ответил коротко: "Ох**нно".

Напомним, ранее Гарик Корогодский рассказал, что сводил 13-летнего сына к проститутке. Шоумен не скрывает, что имеет неординарные отношения с родными.

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