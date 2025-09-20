Гарик Корогодский рассекретил, чем занимается его сын во время войны, и о заработках дочери на OnlyFans

Гарик Корогодский

Известный писатель и бизнесмен Гарик Корогодский высказался о своих потомках и чем они сейчас занимаются.

На днях в Киеве впервые прошел забег в ТРЦ DREAM. Одним из организаторов происшествия стал известный писатель и бизнесмен Гарик Корогодский. В разговоре с журналистами ТСН.ua он немного поделился подробностями личной жизни, в частности рассказал, чем во время войны занимаются его дети.

Так, старшая дочь Гарика, Лиза, недавно активно начала развиваться как блогер. На данный момент у девушки уже почти 20 тысяч подписчиков в Instagram. На своей странице Лиза бывает очень откровенной, например, впервые призналась, что у ее детей нет папы. Сам Гарик подтвердил ее слова. "Да, она уже дважды развелась. У нее трое детей от двух разных мужчин. Это ее жизнь, и я в нее не лезу, советов не даю. Кстати, внуков в нашей семье нет — есть только дети детей", — признается Гарик.

Гарик Корогодский со старшей дочерью Лизой / © пресс-служба MONATIK

О своем единственном сыне, Даниле, Корогодском ответил коротко: "Он айтишник, живет в Киеве. Создает стартапы, в том числе с нашими военными, перехватчики "Шахедов".

Средняя дочь Корогодского Александра живет в Великобритании и планирует получить уже научную степень. "Еще есть Саша, она живет в Лондоне, начинает писать докторскую по биотехнологии, а именно по созданию лекарств", — откровенно поделился с ТСН.ua Гарик.

А вот занятость младшей дочери Корогодского, 20-летней Марии, оказалась немного необычной: "У меня младшая сейчас зарабатывает как модель OnlyFans, и я ее в этом поддерживаю. Она даже хочет сделать свое агентство. Например, за август она заработала более 300 долларов", — рассказал Гарик. Напомним, Мария получила среднее образование в Дании, после чего выбрала для себя специальность океанолога и поступила в университет в Лондоне. Но позже решила вернуться в Киев.

Гарик Корогодский с младшей дочерью Марией / © instagram.com/garikkorogodski

