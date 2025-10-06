Гарик Корогодский удивил стремительным похудением и раскрыл, как ему это удалось

Гарик Корогодский

Известный писатель-бизнесмен Гарик Корогодский рассекретил, какого количества килограммов уже лишился, и для чего это делает.

Ранее Корогодский признавался, что борьба с лишними килограммами – один из самых сложных для него процессов. Но за последний месяц Гарик добился незаурядных результатов. Это видно даже по его лицу. На недавнем забеге в одном из столичных ТРЦ Корогодский появился в шортах и футболке и продемонстрировал изменения своей фигуры.

"Да, я похудел, где-то уже на восемь килограммов. Сейчас мой вес - 90 кг. Это все спорт и режим. Я занимаюсь теннисом, настольным теннисом, хожу в тренажерку. Всего у меня семь тренировок в неделю", - поделился Гарик Корогодский с ТСН.ua.

Бизнесмен говорит, что когда есть конкретная цель, намного легче мотивировать себя к занятиям спорта и к соблюдению правильного режима питания. У Гарика это сольное выступление на сцене Дома кино.

"Пока я овладеваю новой для себя вещью — в октябре у меня будет большой сольный стендап в легендарном киевском зале на 700 человек. Я понимаю это тяжело, но это мой выбор. Я часто хожу на украинский стендап. У меня замечательные взаимоотношения, например, с Васей Байдаком или Антоном Тимошенко. И хоть мы общаемся, иногда встречаемся, но советов у них брать не буду. У меня свой путь, к тому же немного другой формат - я хочу, чтобы это был смех сквозь слезы", - делится Корогодский.

