Гарик Корогодский впервые заговорил о закрытии бизнеса и сколько средств потерял из-за обстрела ТРЦ

Гарик Корогодский

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Известный писатель и бизнесмен Гарик Корогодский рассказал о том, что бар-театр, которым он гордился, прекращает свою работу.

На концерте Дмитрия Монатика, который на днях состоялся в столичном "Украинском Доме", среди зрителей мы неожиданно встретили Гарика Корогодского вместе с его дочерью Лизой. В разговоре с журналисткой ТСН.ua бизнесмен поделился печальным для него известием. Оказывается, его театр-бар под названием "Годо" (ранее назывался GARA) уже не будет больше работать.

Гарик Корогодский с дочерью Лизой посетил концерт Дмитрия Монатика в "Украинском доме" / © пресс-служба MONATIK

"Он закрывается, к сожалению. И бара не будет, и театра тоже. Наши постановки теперь будут на других разных площадках", – откровенно рассказал Гарик Корогодский в комментарии ТСН.ua.

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Напомним, двухэтажное заведение находилось в центре Киева и объединяло театральное и барное искусство. На первом этаже была зона бара. А на минус первом – камерная театральная сцена на 36 мест. В репертуаре были такие спектакли, как "Двое обнаженных мужчин", "Обещание на рассвете", "Мегеры" и другие. Гарик Корогодский был одним из соучредителей заведения, а в постановках играли в основном известные народные артисты, среди которых Алексей Вертинский, Алексей Богданович, Людмила Смородина.

Известный среди киевлян театр-бар, одним из совладельцев которого был Гарик Корогодский, уже больше не работает

Также мы не могли не спросить Гарика, как он приходит в себя после российской атаки, когда повреждения получил ТРЦ "Dream Town", что на Оболони, совладельцем которого он является.

"За несколько дней мне тогда позвонило около трех сотен человек. Кто-то звонил и просил о помощи, потому что были серьезные повреждения, кто-то просто обращался, чтобы я помог, например, найти пропавшую во время атаки кошку", – поделился с ТСН.ua Гарик.

По словам Корогодского, около миллиона гривен он потратил тогда на помощь жителям Оболони, и где-то 10 миллионов – на устранение повреждений самого развлекательного центра.

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ТРЦ получил повреждения не только снаружи, но и внутри / © Hromadske.ua

К слову, в следующем месяце Гарик Корогодский будет праздновать юбилей, но никаких особых планов у него нет: "В этом году не будет никакого помпезного празднования. Соберемся в семейном кругу. Никаких подарков не заказывал, потому что умею сам себя удовлетворить".

Напомним, на концерте Монатика известная ресторатор Ольга Мартыновская впервые за длительное время рассказала о личной жизни в комментарии ТСН.ua.