Гарик Кричевский перевел свой легендарный хит "Киевлянка" на украинский: как теперь звучит песня

Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский перевел свой легендарный хит "Киевляночка" на украинский язык.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал поэт и друг Кричевского Евгений Рыбчинский. Он поделился, что исполнитель обратился к нему за помощью с переводом текста, поскольку у него "не шла рифма":

"Месяца два назад звонит и говорит: "Перевожу все свои песни на украинский". Говорю: "Прекрасно!" А он: "Можешь помочь, потому что не идет рифма". И вот я перевел "Кияночку" и теперь у Гарика будет настоящий украинский хит ", – сообщил в соцсети Рыбчинский.

Поэт также сразу показал текст "Кияночки":

Есть у меня такой шансонированный друзей из Львова Гарик Кричевский. Всю жизнь он писал по-русски за редким исключением... Опубликовано Евгений Рыбчинский Среда, 27 декабря 2023 г.

Кроме того, Евгений Рыбчинский рассказал, где сейчас находится Гарик Кричевский. По словам поэта, у его друга в начале полномасштабной войны на фоне переживаний случился микроинфаркт. Когда Кричевскому исполнилось 60, он поехал лечиться в Германию:

"Началась полномасштабная интервенция и у Гарика случился микроинфаркт – он до последнего не мог поверить в вероломство рашистов. Едва откачали. А как исполнилось 60, Гарик поехал лечиться в ФРГ", – поделился Рыбчинский.

Напомним, в ноябре 2022 года Гарик Кричевский в интервью ЖВЛ рассказал, как российские оккупанты обокрали его дом под Киевом. Это жилье Кричевский с семьей строил несколько лет и планировал переехать туда 25 февраля 2022 года.

Читайте также: