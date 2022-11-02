Гарик Кричевский рассказал, что оккупанты ограбили его дом в Киевской области: "Украли почти всю технику"

Украинский шансонье поделился, как его семья встретила войну и почему рада, что не успела переехать в свой новый дом под Киевом.

Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский поделился, что 25 февраля вместе с семьей планировал переехать в свой новый дом в пригороде Киева.

Его артист строил несколько лет. Но теперь супруги радуются, что не успели реализовать свой замысел, говорится в "ЖВЛ".

"Наш городок был под оккупацией, в наших домах жили оккупанты, а позже были тяжелые бои. Пострадали наши дома, а некоторых вообще нет", — поделился Кричевский.

Сейчас там ведутся минимальные ремонтные работы, чтобы подготовить дом к зиме. Но морально семье очень тяжело. "Я не смог зайти, я не был в доме. Украли почти всю технику, единственное, что осталось – это гранд пиано антикварное, мне привозили из Америки. Они просто не поняли, что это. Украли телевизор, но не знали, что этот инструмент дороже телевизора", — рассказал исполнитель.

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Но Кричевский уверяет, что сейчас это не имеет никакого значения для него, потому что это только вещи. Война изменила его приоритеты. В настоящее время артист ездит с благотворительными концертами.

"Последний концерт, который был – во Франции на лазурном берегу. Мы собирали на помощь киевскому "Охматдету". До этого также я и в Германии был, помогали собирать деньги на машины и на все, что нужно. Чем могу тем и помогаю Украине", – признался Гарик.

Такой боевой дух появился не сразу. Гарик даже думал, что не сможет снова выйти на сцену. Однако вскоре написал несколько новых песен. Своим поклонникам обещает – новые песни будут и на украинском. Тем более что в репертуаре они уже давно есть.

"Если я вообще буду писать, то буду писать на украинском и русском языках. Если мне общество украинское позволит, то я буду петь и свои песни на русском языке. Но я пойму, если люди не захотят слушать меня", — признался Кричевский.

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