Гарик Кричевский спел хит "Киевляночка" на украинском языке и снял клип с Павлом Зибровым

Поклонники остались в восторге от перевода песни на украинский язык.
Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский порадовал поклонников переводом легендарной песни "Киевляночка" на украинский язык и снял клип с Павлом Зибровым.
К слову, с переводом композиции звезде помогал его друг и поэт Евгений Рыбчинский. В сотрудничестве с другими композиторами они дописали третий куплет и отредактировали текст песни. В частности, исчезли "антироссийские строчки" и появились более нейтральные.
Ранее в Сети был доступен только текст переведенной песни "Кияночка", но теперь поклонники могут сполна насладиться полноценной песней и клипом 60-летнего шансонье.
Интересно, что в представленном клипе к песне снялся певец Павел Зибров. Артист в начале видео звонит по телефону Гарику и спрашивает, когда же на украинском зазвучит его "Киевляночка". И время от времени посреди песни раздаются его одобрительные комментарии и реакции.
Поклонники с искренним восторгом встретили обновленную украиноязычную версию песни. Поэтому в комментариях под клипом можно встретить множество благодарности артисту.
- Как волшебно зазвучала "Киевлянка". Наш язык отличный и певучий! Спасибо Вам, Гарик и Евгений!
- Благодарю Вас, Георгий Эдуардович, за творчество. Благодаря вам у меня есть возможность наслаждаться качественной музыкой. И привет Павлу Николаевичу!
- Браво! Супер! Не думала, что можно еще так перевести эту песню
- Низкий поклон за эту работу. Песня возродилась, заиграла новыми красками. Спасибо всему творческому коллективу
Напомним, певица Ирина Билык также перевела свой легендарный хит "Снег" на украинский язык и довела до слез.
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