Гарик Кричевский спел хит "Киевляночка" на украинском языке и снял клип с Павлом Зибровым

Поклонники остались в восторге от перевода песни на украинский язык.

Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский порадовал поклонников переводом легендарной песни "Киевляночка" на украинский язык и снял клип с Павлом Зибровым.

К слову, с переводом композиции звезде помогал его друг и поэт Евгений Рыбчинский. В сотрудничестве с другими композиторами они дописали третий куплет и отредактировали текст песни. В частности, исчезли "антироссийские строчки" и появились более нейтральные.

Ранее в Сети был доступен только текст переведенной песни "Кияночка", но теперь поклонники могут сполна насладиться полноценной песней и клипом 60-летнего шансонье.

Интересно, что в представленном клипе к песне снялся певец Павел Зибров. Артист в начале видео звонит по телефону Гарику и спрашивает, когда же на украинском зазвучит его "Киевляночка". И время от времени посреди песни раздаются его одобрительные комментарии и реакции.

Поклонники с искренним восторгом встретили обновленную украиноязычную версию песни. Поэтому в комментариях под клипом можно встретить множество благодарности артисту.

Как волшебно зазвучала "Киевлянка". Наш язык отличный и певучий! Спасибо Вам, Гарик и Евгений!

Благодарю Вас, Георгий Эдуардович, за творчество. Благодаря вам у меня есть возможность наслаждаться качественной музыкой. И привет Павлу Николаевичу!

Браво! Супер! Не думала, что можно еще так перевести эту песню

Низкий поклон за эту работу. Песня возродилась, заиграла новыми красками. Спасибо всему творческому коллективу

Напомним, певица Ирина Билык также перевела свой легендарный хит "Снег" на украинский язык и довела до слез.

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