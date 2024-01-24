Гарик Кричевский убрал "повію з Москви" из украинской версии хита "Кияночка" и объяснил почему

Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский наделал шуму украиноязычным переводом своего хита "Киевляночка".

Песня настолько понравилась любителям творчества музыканта, что она даже попала в топ на видеохостинге YouTube. Впрочем, украинцы были огорчены, когда услышали, что Кричевский убрал из текста песни "повію з Москви". Это словосочетание было в первоочередной версии "Кияночки", которую в соцсети опубликовал друг Кричевского, поэт Евгений Рыбчинский.

Как объяснил шансонье в комментарии kp.ua, про "повію з Москви" говорилось в черновом варианте песни. Но в итоге артист не захотел, чтобы такие слова в целом присутствовали в его композиции.

"Женя опубликовал первую версию текста, в котором эта фраза была. Но я сначала не хотел, чтобы в тексте вообще было слово "повія", а тем более из Москвы. "Повія" была в первом тексте. А это уже совсем другая песня с совсем другим посланием. И то, что пел 20-летний человек, резко должно отличаться от того, что поет 60-летний. В этой "Кияночке" все иначе – и аранжировка, и послание – и пою я иначе. Поэтому такие слова, как "повія", на мой взгляд, в строчку не становятся. Просто случайно так получилось, что текст попал в Сеть. Обычно когда идет работа над песней, то люди слышат конечный результат. А здесь многие прочитали еще сырой и не готовый материал", – прокомментировал Кричевский.

Напомним, что в клипе на обновленный хит "Кияночка" на украинском языке Гарик Кричевский снял своего друга, певца Павла Зиброва.

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