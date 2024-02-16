Гарик Кричевский удивил переводом хита "Мой номер 245" на украинский язык и спел его с дочерью

Артист избавился от упоминания криминальности в строках песни и изменил ее.
Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский перевел очередной шлягер "Мой номер 245" на украинский язык.
На днях звезда в своем фотоблоге разместил ролик с дочерью, где они поют переведенную версию припева хита. К слову, такой музыкальный подарок поклонники получили по случаю дня рождения дочери исполнителя. Виктория 4 февраля отметила свое 27-летие.
Интересно, что само название, как и текст песни, теперь звучат совсем по-другому. Так, из сурового стиля шансонье решил переиначить смыслы трека на романтический лад. Теперь переведенный шлягер называется "Мій потяг 245", а в самих строках песни вместо криминальных хроник воспеваются поездки в поездах и Львов.
В свою очередь, фанаты в комментариях под роликом засыпали Гарика просьбами выпустить полную версию "Мій потяг 245".
- Очень красиво на украинском! Песни оживают от московского угнетения!
- Очень красиво! Мне всегда нравилася ваша душевная музыка и даже лучше ее слышать без криминальных отсылок
- Кажется, я знаю, какую песню надо ждать!
- Совершенно иные ощущения – язык имеет значение, а особенно украинский
Напомним, недавно Гарик Кричевский перевел еще один известный хит "Киевляночка" на украинский язык и записал клип с Павлом Зибровым.
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