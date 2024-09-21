Гарик Кричевский впервые рассказал об ухудшении состояния здоровья 83-летней мамы

Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский впервые за долгое время поделился подробностями о жизни его семьи.

В частности, артист признался, что сейчас его 83-летняя мама Юлия находится на лечении в Германии. Как говорит Кричевский, родной человек уже скучает по дому, поэтому после выздоровления мечтает вернуться в Украину. Однако в подробности болезни Кричевский не стал вдаваться.

"Мама сейчас находится на лечении в Германии. Она очень хочет вернуться домой. Надеюсь, что как лечение закончится, она вернется в Украину. И это уже будет мирная Украина", — признался Гарик в интервью CK Life.

Гарик Кричевский с мамой на архивном фото

В то же время звезда рассказал о своих двоих детях. Так, дочь Виктория активно работает за границей врачом-стоматологом и уже вышла замуж. Но иногда возвращается на Родину, ведь в качестве хобби помогает отцу развивать карьеру – выступает менеджером и поет с ним как бэк-вокалистка.

"Моя дочь поет, но это ее хобби. Ее основная работа – она врач. Сейчас подтверждает свой диплом в Германии, куда уехала еще до войны. Она вышла замуж. Но она очень заботится обо мне. Она человек шоу-бизнеса. Но она разрывается между сценой, моей жизнью и своей", — поделился шансонье.

Гарик Кричевский с дочерью спел на украинском хит "Мой номер 245"

Тем временем, сын исполнителя Даниэль сейчас учится в Киеве также на медика. К тому же юноша обладает большим музыкальным талантом, но связывать свою жизнь со сценой и выступлениями в дальнейшем не собирается.

"Сын учится в Киеве в медицинском институте. Он был бы очень талантливым музыкантом, потому что у него все получается с музыкой, но он не хочет. Не знаю, может, принцип какой-то. Просто не хочет идти путем отца, а хочет своим. У него выходит и на фортепиано, и на гитаре, и петь, но принципиально он не хочет. Даниэль знает все, что выходит в музыке, но когда предлагаю что-то более серьезное – "нет, мне неинтересно, у меня свое", - отметил артист.

Гарик Кричевский и его сын Даниэль

Напомним, недавно у актера Брюса Уиллиса серьезно ухудшилось состояние здоровья. Инсайдер рассказал подробности прогрессирования звезды болезни и дал прогнозы.

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