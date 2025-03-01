Гарик Кричевский впервые за долгое время показал 21-летнего сына-копию

Знаменитый украинский шансонье Гарик Кричевский показал редкое семейное фото.

29 февраля сын исполнителя Даниэль отметил свой день рождения. Парню исполнился 21 год. На следующий день звездный отец сделал пост в Instagram и показал совместное фото с именинником, где юноша предстает в рубашке и татуировках на руке. На изображении Кричевский обнимает своего нащадка на фоне зала ресторана.

Гарик Кричевский с сыном / Фото: instagram.com/garikkrichevskyi

Кроме того, шансонье адресовал юноше искренние поздравления: "Сын! С 21-м Днем рождения! Теперь можно все… Кроме оправданий "нет времени" или "не могу еще". Просто будь счастлив!"

В комментариях к поздравлениям присоединились поклонники семьи Гарика и пожелали имениннику всего наилучшего:

Поздравляю вас, Гарик, с днем рождения сына

Поздравляю! Счастья, здоровья, мира!

С именинником! Похожие!

Какой красивый чернобровый сын у вас, поздравляю

Отметим, что Гарик Кричевский и его жена Анжела воспитывают двоих детей – старшую дочь Викторию и сына Даниэля.

Напомним, недавно певец Позитив чувственно поздравил супругу Юлию Сахневич с 35-летием и показал их романтическое фото.

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