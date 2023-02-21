Гарри Стайлс на концерте выпил из кроссовка алкоголь и шокировал фанатов: "Мне стыдно"

Знаменитость это сделало во время своего выступления в Австралии.

Британский певец Гарри Стайлс ошеломил поклонников своим поступком во время выступления.

В частности, на концерте в Австралии знаменитость снял кроссовок, налил туда алкоголь, а затем вылил себе в рот.

Но как оказалось, это было не просто эпатажное поведение молодого исполнителя. Гарри исполнил австралийскую традицию, которую в стране популяризировал пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо.

"Это одна из самых отвратительных традиций, о которых я когда-либо слышал. Я чувствую себя другим человеком", – шутил Стайлс.

Harry Styles nápojи от его шои при его концерте в Australia как часть традиции. pic.twitter.com/wS44f8T1L8 — Pop Crave (@PopCrave) February 20, 2023

Хотя певец австралийской традиции придерживался, однако, по его словам, ему из-за этого стыдно.

"Мне стыдно за себя. Это так лично. Это такой интимный момент, которым можно поделиться со многими людьми", – добавил артист.

Напомним, на концертах Гарри Стайлса случаются разные курьезные инциденты. Когда исполнитель выступал в Калифорнии, то настолько отдался волне эмоций, что случайно порвал штаны.

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