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Гарри Стайлс на концерте выпил из кроссовка алкоголь и шокировал фанатов: "Мне стыдно"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
518
Время на прочтение
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Гарри Стайлс на концерте выпил из кроссовка алкоголь и шокировал фанатов: "Мне стыдно"

Гарри Стайлс / Фото: Associated Press

Знаменитость это сделало во время своего выступления в Австралии.

Британский певец Гарри Стайлс ошеломил поклонников своим поступком во время выступления.

В частности, на концерте в Австралии знаменитость снял кроссовок, налил туда алкоголь, а затем вылил себе в рот.

Но как оказалось, это было не просто эпатажное поведение молодого исполнителя. Гарри исполнил австралийскую традицию, которую в стране популяризировал пилот Формулы-1 Даниэль Риккардо.

"Это одна из самых отвратительных традиций, о которых я когда-либо слышал. Я чувствую себя другим человеком", – шутил Стайлс.

Хотя певец австралийской традиции придерживался, однако, по его словам, ему из-за этого стыдно.

"Мне стыдно за себя. Это так лично. Это такой интимный момент, которым можно поделиться со многими людьми", – добавил артист.

Напомним, на концертах Гарри Стайлса случаются разные курьезные инциденты. Когда исполнитель выступал в Калифорнии, то настолько отдался волне эмоций, что случайно порвал штаны.

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Дата публикации
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