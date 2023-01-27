Гарри Стайлс порвал штаны прямо во время концерта: курьезный момент попал на видео

Британский певец Гарри Стайлс не ожидал, что его концерт в Калифорнии превратится в шоу с переодеваниями.

Конфузная ситуация произошла с артистом прямо во время исполнения хита Music for a Sushi Restaurant. Гарри так эмоционально исполнял песню и танцевал, что в момент, когда он упал на одно колено, брюки разорвались.

Исполнитель предстал перед многочисленной публикой с дыркой прямо между ног. 28-летний Гарри был шокирован не меньше зрителей и, стыдливо прикрыв разорванное место, поспешил к своим музыкантам.

Впрочем, даже этот курьез не испортил концерт артиста. Певец завершил свое выступление, прикрывая дыру на штанах полотенцем.

Кстати, в зале во время выступления также присутствовала актриса Дженнифер Энистон. Это стало еще одним поводом для шуток в Сети, ведь в свое время Стайлс признался, что был буквально влюблен в звезду сериала "Друзья".

"Если бы я был Гарри, одна мысль о том, что я порву штаны перед Дженнифер Энистон, отправила бы меня на досрочную пенсию", — пошутили фаны в Twitter.

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