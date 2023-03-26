Гарри Стайлс посреди улицы слился в страстном поцелуе с известной моделью

Британский певец Гарри Стайлс был замечен вместе с 31-летней топ-моделью Эмили Ратажковски.

Знаменитости заскочили во время прогулки в Токио после концерта исполнителя. Гарри и Эмили, не стесняясь, слились в страстном поцелуе прямо посреди улицы.

Для поклонников модели и певца стало полной неожиданностью увидеть пару вместе и еще за поцелуями.

Совсем недавно Гарри разорвал отношения с актером Оливией Уайлд, а вот Эмили активно ходила на свидание. Более того, не так давно модель поделилась откровенным фото с комиком Эриком Андре, на котором он позировал обнаженным на диване.

Многим пользователям в Сети поцелуи Ратажковски и Стайлса показались совсем неискренними, поэтому они предположили, что таким образом звезды хотят привлечь к себе внимание.

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