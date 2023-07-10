Гарри Стайлс пригласил Элину Свитолину на концерт после ее победы в турнире Wimbledon

У спортсменки были билеты на шоу артиста, однако не смогла туда пойти через турнир.

Британский певец Гарри Стайлс неожиданно пригласил украинскую теннисистку Элину Свитолину на свой концерт после победы в турнире Wimbledon.

Как оказалось, у спортсменки был билет на шоу исполнителя, ведь она является его фанаткой. Однако не смогла пойти на выступление кумира в Вене. Свитолина билеты подарила, а сама отправилась на турнир Wimbledon, где одержала победу над белорусской теннисисткой Викторией Азаренко и прошла в четвертьфинал.

"Я надеюсь Гарри увидит это и, возможно… Я просто, знаешь, ярая твоя поклонница", — прокомментировала Элина.

Британский певец Гарри Стайлс узнал об этом и порадовал Элину своей реакцией. Исполнитель отметил, что у него еще состоятся четыре концерта, поэтому пригласил теннисистку на любой из них. Также Стайлс пожелал Свитолиной удачи в турнире.

"Поздравляю! У нас впереди еще четыре шоу, ты можешь прийти на любое из них. Удачи в турнире", — прокомментировал исполнитель.

Напомним, Гарри Стайлс выступил против войны, которую в Украине развязала Россия. Также артист часто появляется на концертах в сине-желтом наряде и во время своих выступлений держит украинский флаг.

Читайте также: