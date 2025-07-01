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Гарри Стайлс закрутил новый роман: певца застали за страстным поцелуем с избранницей
Гарри Стайлс после разрыва с возлюбленной долго не грустил в одиночестве. Артист закрутил новый роман. Уже известно имя избранницы музыканта.
Бывший участник группы One Direction, британский певец Гарри Стайлс закрутил новый роман.
После разрыва с моделью Тейлор Рассел, который произошел в мае прошлого года, исполнитель долго не грустил в одиночестве. Артиста застали с новой избранницей. В частности, певец приятно провел время на фестивале Glastonbury. Папарацци издания The Sun заметили его за страстным поцелуем с новой девушкой и сделали несколько фото.
На событие парочка прибыла отдельно. Сначала приехал Гарри Стайлс, который проводил время с друзьями. Впоследствии появилась и загадочная девушка, которая во время встречи с певцом поцеловала его в щеку. Парочка танцевала, а после этого уединилась в VIP-зоне, где их и застали за страстным поцелуем.
"Гарри смотрел только на нее - искры летали, как только они оказались рядом. Он пришел с несколькими друзьями, но как только она появилась - они стали почти неразлучными. Она трижды поцеловала его в щеку, после чего он взял ее за руку и повел на танцпол. Менее чем через час после их появления они поцеловались на глазах у многих людей и, похоже, им было все равно, что на них смотрят", - говорит один из присутствующих на фестивале, который видел парочку.
Как впоследствии выяснилось, загадочной девушкой оказалась Элла Кенни. Она является музыкальным продюсером, правда, известной в узких кругах.
Напомним, недавно украинскому актеру Тарасу Цымбалюку приписали роман с коллегой Антониной Хижняк. Артист резко отреагировал на сплетни.