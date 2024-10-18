Гайтана честно назвала причину исчезновения со сцены после выхода из лейбла: "Потеряна в хаосе"

Украинская певица Гайтана впервые высказалась о сложном периоде в творческой жизни.

Так, после выхода из своего бывшего лейбла Гайтана уже долгое время не радует своих поклонников новыми песнями. Поэтому исполнительница вышла на связь с фанами и объяснила свое исчезновение кризисом. Как говорит Гайтана, ее поглотил хаос, и она восстанавливала себя продолжительным молчанием.

"Я давно не пела и не записывала новую музыку, потому что чувствовала себя потерянной в хаосе как внутреннем, так и внешнем. Мне нужна была полная тишина, чтобы снова научиться чувствовать себя по-настоящему. Пытаясь снова собрать себя в кучу, как пазл, я искала свое место в этой новой реальности. Мне пришлось найти силы, чтобы вернуть уверенность в завтрашнем дне, чтобы я могла быть источником поддержки для своих близких, особенно моей дочери, которая среди всех изменений требует меня как никогда", — рассказала Гайтана.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitana_music

После месяцев растерянности и чувства вины перед другими артистка заявила о восстановлении своего состояния и поддержала всех, кто сталкивается с похожими эмоциями.

"В этом состоянии прошли месяцы. Меня переполняли страх и беспомощность. Я не смогла защитить всех, кого люблю, и чувствовала вину за то, что я физически не рядом со своей семьей. Но тишина лечит и постепенно возвращает желание жить и творить. Дайте себе время, находите тишину даже в хаосе", — подчеркнула артистка.

Напомним, недавно певец Тарас Тополя отреагировал на слухи о кризисе в отношениях с женой и рассказал об их разногласиях во взглядах.

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