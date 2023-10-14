Гайтана на редких кадрах показала 6-летнюю дочь, которую одевает в патриотические образы

Украинская певица Гайтана, которая сейчас живет за границей вместе со своей семьей, показала дочь-школьницу.

В своих Instagram-stories знаменитость опубликовала редкие кадры из шестилетней Сапфир-Николь. Девочка танцевала посреди спортивной площадки и улыбалась на камеру. Ролик с дочерью звезда 2000-х оставила без подписи.

Дочь Гайтаны / Фото: instagram.com/gaitanamusic

В кадре Гайтана показала, как занимается патриотическим воспитанием дочери и, несмотря на их жизнь за границей, прививает ей любовь к украинской культуре. Так, на видео Сапфир-Николь появилась в белом платье-вышиванку с красными цветами, а также бело-красными бантиками на голове.

Дочь Гайтаны / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Отметим, что с начала полномасштабной войны Гайтана вместе со своей семьей уехала за границу. И хотя певица не скрывает этот факт, рассказывать, где именно они поселились вместе с дочерью и мужем, продюсером Александром Смартом, она не торопится.

Вероятно, сейчас звездная семья находится в Швейцарии, ведь муж Гайтаны делился фотографиями из базирующейся там музыкальной студии Powerplay Studios.

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