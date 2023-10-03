Гайтана на редком архивном фото удивила, как выглядела в 12 лет

На детских фотографиях знаменитость просто не узнать.

Украинская певица, звезда 2000-х Гайтана порадовала поклонников архивным контентом.

В своем Instagram артистка показала, как выглядела в детские годы. Знаменитость опубликовала редкое архивное фото, на котором ей всего 12 лет.

Будущая звезда позировала возле бананового дерева, а в руке Гайтана держала связку зеленых бананов. На фото знаменитость предстала в черной футболке, а ее волосы были собраны в косички.

"Когда мне было 12 лет…", — коротко подписала фотографию исполнительница.

Гайтана в 12 лет / Фото: instagram.com/gaitanamusic

По всей вероятности, снимок был сделан, когда Гайтана гостила у своего отца в Республике Конго. Сама певица с пяти лет жила вместе с мамой в Украине.

Напомним, из-за полномасштабной войны Гайтана вместе с семьей уехала из страны. Артистка не рассказывала, куда они отправились. Впрочем, говорят, что исполнительница находится в Швейцарии. Недавно муж Гайтаны – музыкальный продюсер Александр – опубликовал фото из швейцарской фотостудии. Фанаты предполагают, что таким образом он подтвердил, что они действительно живут в Швейцарии.

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