Гайтана на редком фото показала 7-летнюю дочь-красавицу и удивила, как она заметно подросла

Украинская певица Гайтана впервые за долгое время показала заметно подросшую дочь от мужа, саунд-продюсера Алекса Смарта.

Семейным контентом исполнительница поделилась в своем Instagram. Артистка опубликовала фото, на котором была изображена 7-летняя Сапфир-Николь. Девочка в юбочке, яркой курточке и с бантиками на голове, улыбаясь, позировала перед камерой на канатной дорожке. На фото можно хорошо разглядеть, как дочь-красавица Гайтаны заметно подросла и изменилась.

"Возможно, наши дети не знают больше о жизни, но они точно знают, как это чувствовать и наслаждаться", — по-философски подписала кадр с дочерью исполнительница.

Дочь Гайтаны / Фото: instagram.com/gaitanamusic

В общем, сейчас Гайтана вместе с мужем и дочерью проживает за границей, а именно в Швейцарии. Там Сапфир-Николь пошла в школу.

Напомним, Гайтана долго не появляется на сцене и не выпускает новых песен. Недавно артистка назвала причину своего исчезновения.

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