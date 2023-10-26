Гайтана на редком фото показала заметно подросшую 6-летнюю дочь

Исполнительница показала, как проводит время с Сапфир-Николь.
Украинская певица Гайтана в последнее время крайне редко радует поклонников контентом и почти не показывает семейные фото.
Однако в этот раз артистка решила сделать исключение. В Instagram-stories знаменитость опубликовала редкий снимок, на котором изображена ее заметно подросшая дочь. На фото 6-летняя Сапфир-Николь была одета в розовый костюм, который защищает от дождя, в руках девочка держала зонтик, а на ее плечах виднелся рюкзачок. Снимок звездная мама не стала подписывать.
В частности, Гайтана показала, как проводит время с дочерью-школьницей. К слову, они вместе прогуливались по парку и наслаждались местными пейзажами.
Отметим, что Гайтана крайне редко выходит на связь и не рассказывает о своей жизни. Известно, что певица вместе с семьей живет за границей. Недавно муж артистки намекнул, где они находятся. Продюсер Александр опубликовал фото из музыкальной студии Powerplay Studios, которая базируется в Швейцарии, поэтому, вероятно, супруги живут именно там. Кстати, в Instagram Гайтаны тоже указано, что место расположения ее аккаунта – Швейцария.
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