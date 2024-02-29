Гайтана на редком фото удивила, как ее 6-летняя дочь заметно подросла

Артистка опубликовала редкий снимок девочки.
Украинская певица Гайтана очень редко публикует семейные фото и не охотно делится подробностями личной жизни.
Однако в этот раз артистка сделала исключение. В своем Instagram певица опубликовала редкий снимок 6-летней Сапфир-Николь. На фото радостная девочка позирует в серой блузке с любимой героиней мультфильма и в обруче с ушками Минни Маус. Маленькая Сапфир-Николь тоже руками сложила сердечко.
"Пусть будет любовь", — коротко подписала снимок дочери Гайтана, правда, на английском языке и добавила разные смайлики.
А вот подписчики исполнительницы были многословнее. В частности, они отметили, что Сапфир-Николь растет настоящей красавицей. Некоторые же обратили внимание, что дочь артистки уже заметно подросла.
- Такая уже взрослая! Обнимаю!
- Какая красавица! Девочка – супер.
- Красавица и очень милая!
Напомним, недавно редким фото с дочерью поделился солист группы "Скай" Олег Собчук. Исполнитель удивил, что 20-летняя Татьяна очень на него похожа.
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