Гайтана отказалась отдавать 7-летнюю дочь в украинскую школу и назвала причину

Популярная певица Гайтана сообщила, что не будет отдавать дочь в украинскую школу.

Сапфир-Николь уже семь лет. В этом году девочка идет в первый класс. Но, как сообщила исполнительница, ее дочь пойдет в школу за границей и будет учиться на немецком. Учебное заведение в Украине исполнительница не рассматривала.

Гайтана объяснила, что сейчас ничего не может предсказать. Однако в первую очередь для нее важно, чтобы ее родные находились в безопасности. Так что, вероятно, певица выбрала для дочери школу за границей из-за полномасштабной войны в Украине.

Гайтана отдала дочь в школу за границей и объяснила, почему не в Украине

"Моя дочь через несколько дней пойдет впервые в первый класс. Я шокирована. Мне кажется, что недавно я еще сама ходила в школу. Мы не можем ничего прогнозировать, поэтому моя дочь будет учиться на немецком, и нам остается только любить, защищать своих родных и благодарить Бога за все, что у нас есть", — призналась артистка.

Напомним, тем временем солист группы "ТИК" Виктор Бронюк выбрал для своих детей учебные заведения в Украине. Дочь музыканта поступила в колледж, а сын – в лицей. Артист объяснил, почему они отказались от образования за границей.

Читайте также: