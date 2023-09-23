Гайтана поделилась редкими фото с мужем из-за границы: где находится пара

Супруги не скрывают, что с началом полномасштабной войны уехали из Украины.

Украинская певица, звезда 2000-х Гайтана на своей странице в Instagram поделилась свежими снимками, на которых изображена вместе с семьей.

В сторис своего фотоблога исполнительница запостила несколько фотографий. На первом артистка позирует со своим мужем и его музыкальным продюсером Александром. Интересно, что в Instagram мужчина подписался фамилией Гайтаны – Эссами. Вполне возможно, что продюсер взял фамилию своей возлюбленной.

Гайтана с мужем / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Также Гайтана растрогала фанов фотографией, на которой ее любимый Алекс обнимает их дочь, 6-летнюю Сапфир-Николь. Все эти кадры были сделаны во время отдыха.

Муж Гайтаны с их дочерью / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Исполнительница не скрывает, что из-за полномасштабной войны в Украине они с семьей уехали, однако не торопились рассказывать, где находятся.

В свою очередь, муж Гайтаны в сторис своего Instagram разместил снимок из музыкальной студии Powerplay Studios, базирующейся в Швейцарии. Поэтому, вероятно, именно в Швейцарии супруги остановились, где живут и работают.

Муж Гайтаны рассекретил их местонахождение. / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Напомним, ранее Гайтана уже делилась своими свежими фотографиями с поклонниками, а также показала, каким хобби за границей увлеклась.

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