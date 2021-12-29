Гайтана поделилась забавным видео, где 4-летняя дочь поет ее хит: "Бомба-дожди"

Гайтана поделилась забавным видео, где 4-летняя дочь поет ее хит: "Бомба-дожди"

у Сапфир-Николь хороший музыкальный слух.

Популярная певица Гайтана насмешила поклонников милым видео своей дочери Сапфир-Николь.

В фотоблоге артистка разместила ролик, где 4-летняя девочка с игрушкой в руках перепевает хит звездной мамы "Лондон-дожди". Правда, вместо первого слова малышка пела "бомба". Стоит отметить, что от артистки девочка унаследовала хороший музыкальный слух.

Пользователи были в восторге от мини-копии Гайтаны, о чем написали в комментариях.

Огонь! Ждем концерта

Какая красавица

Супер

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