Гайтана поделилась забавным видео, где 4-летняя дочь поет ее хит: "Бомба-дожди"

у Сапфир-Николь хороший музыкальный слух.
Популярная певица Гайтана насмешила поклонников милым видео своей дочери Сапфир-Николь.
В фотоблоге артистка разместила ролик, где 4-летняя девочка с игрушкой в руках перепевает хит звездной мамы "Лондон-дожди". Правда, вместо первого слова малышка пела "бомба". Стоит отметить, что от артистки девочка унаследовала хороший музыкальный слух.
Пользователи были в восторге от мини-копии Гайтаны, о чем написали в комментариях.
- Огонь! Ждем концерта
- Какая красавица
- Супер
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