Гайтана показала 8-летнюю дочь-красавицу и насмешила, как та примеряет ее концертную одежду

Похоже, в семье исполнительницы растет еще одна артистка.

Гайтана

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана впервые за долгое время показала дочь-красавицу.

Артистка хоть и не скрывает Сапфир-Николь, но довольно не часто делится ее снимками. Но на этот раз исполнительница сделала исключение. Гайтана опубликовала в Instagram-stories фото 8-летней девочки, на котором она улыбчиво позировала перед объективом фотокамеры. На снимке можно разглядеть, как дочь Гайтаны уже заметно изменилась и растет настоящей красавицей.

Кстати, похоже, в семье певицы будет еще одна артистка. На фото дочь Гайтаны позировала в мамином концертном платье. Правда, для Сапфир-Николь оно было немного великовато, но тем не менее, она выглядела ярко.

Дочь Гайтаны в ее концертном костюме / © instagram.com/gaitanamusic

Дочь Гайтаны в ее концертном костюме / © instagram.com/gaitanamusic

"А потом она взяла мое платье", - подписала кадры с дочкой исполнительница.

Отметим, Гайтана, которая с начала полномасштабной войны живет за границей, воспитывает 8-летнюю дочь Сапфир-Николь. Отец девочки - продюсер Александр Эссами, за которого артистка вышла замуж в 2016 году. Мужчина взял фамилию жены.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время показала младшую дочь. Также знаменитость рассекретила новое хобби ребенка.

