Гайтана показала архивное фото из Крыма: как выглядела звезда 31 год назад

Украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками своим архивным фото из Крыма.

На странице в Instagram артистка разместила кадр, на котором позирует 13-летней. По словам исполнительницы, фотография была сделана в Алуште. Тогда юная Гайтана вместе с музыкальным ансамблем поехала на отдых на море.

На снимке будущая звезда позирует улыбающейся, а рядом с ней изображен четырехлапый друг.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Те годы Гайтана вспоминает с теплотой в душе. В частности, отдых с друзьями, дискотеки, первая любовь, чувство безопасности:

"Алушта. Здесь мне было 12 или 13 лет. Мы вместе с музыкальным ансамблем поехали отдыхать на море. Когда я смотрю на это фото, во мне, кажется, расцветают цветы. Ощущение счастья от воспоминаний об отдыхе с друзьями, репетиции, выступления дискотеки, первая любовь, невероятное теплое море, чувство безопасности... Добрые люди во всем мире, я так хочу, чтобы взрослые и дети имели счастливые воспоминания, чтобы настоящее было безопасным и мирным, а будущее — радостным и светлым", — выразила свое мнение Гайтана.

Напомним, месяц назад Гайтана поделилась редким фото со своим мужем, продюсером Алексом Смартом и поздравила его с важным праздником.

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