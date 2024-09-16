Гайтана показала подросшую 7-летнюю дочь и ее новое развлечение за границей

Популярная певица Гайтана порадовала поклонников редким контентом с дочерью Сапфир-Николь.

В своем фотоблоге исполнительница поделилась, как 7-летняя девочка овладевает новым хобби. Судя по кадрам, звездная мама записала Сапфир-Николь на классы по фортепиано. А дочь, в свою очередь, показывает уже первые результаты. В присутствии мамы вместе с преподавателем она играет небольшие фрагменты мелодий, следя за нотами. Так что, похоже, маленькая Сапфир решила пойти по стопам Гайтаны.

Гайтана с дочерью / Фото: instagram.com/gaitana_music

Отметим, 7-летняя Сапфир-Николь вместе с мамой сейчас проживает за границей. Девочка посещает там местную школу и учится на немецком языке. Ранее Гайтана объясняла, что не будет подвергать дочь опасности в Украине, поэтому пока откладывает свое возвращение на Родину.

Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко рассказывал об адаптации его 8-летней дочери Ангелины, которую он вместе с женой удочерил в начале этого лета. Знаменитость впервые ответил, почему девочка в таком возрасте пошла в первый класс и какие ее с сестричкой-первоклассницей успехи в школе сейчас.

Гайтана отдала дочь в школу за границей и объяснила, почему не в Украине

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