Гайтана показала редкое фото своего мужа и поздравила его с важным праздником

Украинская певица Гайтана рассказала о празднике ее мужа, саунд-продюсера Александра Смарта и нежно обратилась к нему.

Вчера, 31 декабря, муж певицы Александр праздновал свой день рождения. По этому случаю звезда показала фото возлюбленного в своем фотоблоге и посвятила ему пост.

Так, в кадре Александр предстает в черной футболке и очках. Мужчина курит и мечтательно смотрит в кадр. Кроме фотографии, Гайтана также оставила трогательную подпись и нежно описала черты своего возлюбленного.

В частности, певица подчеркнула, что ее муж наделен всем лучшим и умеет быть как серьезным и ответственным, так и веселым. И пожелала ему в дальнейшем быть счастливым.

Муж Гайтаны / Фото: instagram.com/gaitana_music

"Ты умеешь вести за собой, заботиться, защищать, учить и наставлять, быть честным, ответственным, любящим, неординарным и веселым… Все хорошее в тебе! С днем рождения, любимый! Будь счастлив", - написала поздравление артистка.

В свою очередь фаны также присоединились к поздравлениям саунд-продюсера.

Напомним, недавно Гайтана накануне праздников показывала совместное фото с 6-летней дочерью и мужем возле костра. Артистка искренне поздравила поклонников с праздниками.

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