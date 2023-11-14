Гайтана после продолжительной паузы объявила о возвращении на сцену

Украинская певица Гайтана поделилась с поклонниками радостной новостью, что после продолжительной паузы возвращается на сцену.

В своем Instagram артистка призналась, что ушла от музыкального лейбла Lavina Music, с которым выпускала песни с 2003 года. Причиной такого решения исполнительница назвала то, что сотрудничество исчерпало себя. Гайтана заверила, что права на ее песни и клипы остаются у нее.

Гайтана / Фото: instagram.com/gaitanamusic

"У меня для вас важная новость. С 2003 года я имела честь работать с Lavina Music. Вместе мы сделали много классной музыки и прошли невероятный творческий путь. В тоже время недавно совместно мы решили завершить сотрудничество, ведь сделали все (и даже больше), что планировали. Мы подписали соглашение, которое утверждает мои права на все песни, альбомы и клипы, созданные за это время. У нас нет друг к другу финансовых или творческих вопросов и двигаемся дальше", — поделилась артистка.

Певица объявила, что сама теперь будет заниматься своим творчеством и скоро выпустит новинки.

"Отныне — я капитан этого корабля. Так что ждите новой музыки. Надеюсь, вы скучали. Потому что я — очень. Чувствую, этот этап будет отличным. До встречи на следующей странице моей музыкальной истории!" – отметила исполнительница.

Гайтана объявила о начале нового этапа в музыкальной карьере

Напомним, Гайтана сотрудничала с лейблом Lavina Music с 2003 года. За это время артистка выпустила немало композиций, которые стали хитами, среди которых "Шаленій", "Два вікна", "Be My Guest" и другие. Последнюю композицию знаменитость выпустила в 2015 году, которая получила название "VooDooMan".

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