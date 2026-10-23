ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
620
Время на прочтение
2 мин

Гайтана рассекретила необычное хобби и показала, что собственноручно создает в свободное время

Певица показала оригинальный аксессуар, созданный собственноручно, и объяснила, как ее увлечение переросло в благотворительную традицию.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гайтона

Гайтона / © instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана Эссами увлеклась необычным занятием, которое помогает ей отвлекаться от обыденности, а ее handmade-изделия уже имеют особую миссию.

47-летняя артистка в Instagram продемонстрировала оригинальную сумочку, которую сплела крючком. Оказалось, что создание аксессуаров стало для нее настоящим увлечением. Гайтана призналась, что давно любит маленькие сумочки, однако ей часто не хватало у них индивидуальности. Так что певица решила создавать собственные модели — яркие, необычные и с характером. Теперь рукоделие сопровождает ее даже в путешествиях. А еще это занятие помогает артистке успокоить мысли.

«А вы как медитируете? Я с крючком в руках. Я всегда обожала маленькие сумочки, но мне часто не хватало у них характера. Поэтому я решила создавать свои — поднимающие настроение. Теперь мой крючок путешествует вместе со мной в поездах, самолетах, аэропортах и даже иногда в укрытиях. Для меня это своеобразная медитация, когда мнения успокаиваются», — поделилась исполнительница.

Гайтона / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтона / © instagram.com/gaitanamusic

Но хобби Гайтаны имеет не только эстетическую, но и благотворительную составляющую. Одну из своих работ — зеленую сумочку — певица передала на благотворительный аукцион после концерта в Киеве. Изделие приобрела отличная семья, а сама артистка решила сделать такую инициативу традицией.

«После моего концерта в Киеве именно эта зеленая сумочка попала на благотворительный аукцион и живет в прекрасной семье. Так родилась новая традиция: после каждого концерта передавать на благотворительный аукцион не только пластинку или футболку с автографом, но и созданное собственноручно. Иногда это будет моя маленькая сумочка. Немного чудаковатая, со своим характером, но непременно созданная с любовью», — рассказала Гайтана.

Теперь авторские аксессуары певицы могут не только радовать своих владельцев, но и помогать собирать средства на добрые дела.

Напомним, недавно Гайтана впервые за длительное время показала свою заметно подросшую 9-летнюю дочь-красотку.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie