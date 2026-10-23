Гайтана рассекретила необычное хобби и показала, что собственноручно создает в свободное время

Гайтона / © instagram.com/gaitanamusic

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Украинская певица Гайтана Эссами увлеклась необычным занятием, которое помогает ей отвлекаться от обыденности, а ее handmade-изделия уже имеют особую миссию.

47-летняя артистка в Instagram продемонстрировала оригинальную сумочку, которую сплела крючком. Оказалось, что создание аксессуаров стало для нее настоящим увлечением. Гайтана призналась, что давно любит маленькие сумочки, однако ей часто не хватало у них индивидуальности. Так что певица решила создавать собственные модели — яркие, необычные и с характером. Теперь рукоделие сопровождает ее даже в путешествиях. А еще это занятие помогает артистке успокоить мысли.

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«А вы как медитируете? Я с крючком в руках. Я всегда обожала маленькие сумочки, но мне часто не хватало у них характера. Поэтому я решила создавать свои — поднимающие настроение. Теперь мой крючок путешествует вместе со мной в поездах, самолетах, аэропортах и даже иногда в укрытиях. Для меня это своеобразная медитация, когда мнения успокаиваются», — поделилась исполнительница.

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Гайтона / © instagram.com/gaitanamusic

Но хобби Гайтаны имеет не только эстетическую, но и благотворительную составляющую. Одну из своих работ — зеленую сумочку — певица передала на благотворительный аукцион после концерта в Киеве. Изделие приобрела отличная семья, а сама артистка решила сделать такую инициативу традицией.

«После моего концерта в Киеве именно эта зеленая сумочка попала на благотворительный аукцион и живет в прекрасной семье. Так родилась новая традиция: после каждого концерта передавать на благотворительный аукцион не только пластинку или футболку с автографом, но и созданное собственноручно. Иногда это будет моя маленькая сумочка. Немного чудаковатая, со своим характером, но непременно созданная с любовью», — рассказала Гайтана.

Теперь авторские аксессуары певицы могут не только радовать своих владельцев, но и помогать собирать средства на добрые дела.

Напомним, недавно Гайтана впервые за длительное время показала свою заметно подросшую 9-летнюю дочь-красотку.

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