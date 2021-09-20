Гайтана шокировала ужасными условиями в украинском самолете со щелями: "Чуть не задохнулись"

Гайтана шокировала ужасными условиями в украинском самолете со щелями: "Чуть не задохнулись"

Певица рассказала, как летела из Киева в Херсон.

Известная певица Гайтана раскритиковала украинские авиалинии.

Так, на днях артистка летела из Киева в Херсон на концерт. Как написала знаменитость в своем Instagram, еще до вылета в салоне начало вонять выхлопными газами. По ее словам, пассажиры едва не задохнулись.

"Дышать было невозможно, маски не помогали. Мне пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы хоть как-то не потерять сознание. Интоксикация. Страшно представить, если бы в салоне находились дети", — написала звезда.

instagram.com/gaitanamusic

Гайтана добавила, что люди, которые находились в самолете, бросились собственноручно устранить проблему. Впрочем, в щелях уже были салфетки, которые оставили там предыдущие пассажиры. Судя по этому, знаменитость предположила, что проблема давно известна компании, но она ее не решает.

Исполнительница также поделилась, что после посадки у нее были тошнота, бессонница, головная боль и страшная интоксикация.

Напомним, Наташа Королева шокировала, что у нее есть внебрачная дочь в США и показала ее фото. Артистка помогла стать отцом своему другу-гею.

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