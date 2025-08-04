Гайтана сообщила о серьезных проблемах у ее отца: он находится в критическом состоянии

Гайтана / © instagram.com/gaitana_music

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Украинская артистка Гайтана сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у ее отца.

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Артистка говорит, что ее отец, который проживает в городе Браззавиль, Республика Конго, находится в критическом состоянии. Больше подробностей певица не стала раскрывать. Артистка призналась, что пыталась к нему прилететь из Швейцарии, но не смогла.

"Мой отец в критическом состоянии в Браззавиле (Республика Конго). Я пыталась прилететь к нему из Цюриха, но мне не разрешили сесть на самолет, потому что с украинским паспортом мне теперь нужна виза", - говорит исполнительница.

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Гайтана с отцом / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтана не теряет надежды, что еще может прилететь к отцу. Так что певица сходит в консульство Республики Конго. Также исполнительница обратилась к фанатам с просьбой помочь, если у кого есть такая возможность, со срочным получением визы.

"Я поеду в консульство Республики Конго в Женеве. Я умоляю о помощи всех, у кого есть контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу", - обратилась к фанатам артистка.

Отметим, отец Гайтаны проживает в Республике Конго, Браззавиль. Там мужчина занимается транспортным бизнесом. Сама артистка с началом полномасштабной войны в Украине поселилась в Швейцарии.

Напомним, ранее британская певица Джесси Джей, у которой диагностировало рак груди, пожаловалась на ухудшение состояния.

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