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Гайтана сообщила о серьезных проблемах у ее отца: он находится в критическом состоянии
Певица обратилась к фанатам и попросила о помощи.
Украинская артистка Гайтана сообщила о серьезных проблемах со здоровьем у ее отца.
Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Артистка говорит, что ее отец, который проживает в городе Браззавиль, Республика Конго, находится в критическом состоянии. Больше подробностей певица не стала раскрывать. Артистка призналась, что пыталась к нему прилететь из Швейцарии, но не смогла.
"Мой отец в критическом состоянии в Браззавиле (Республика Конго). Я пыталась прилететь к нему из Цюриха, но мне не разрешили сесть на самолет, потому что с украинским паспортом мне теперь нужна виза", - говорит исполнительница.
Гайтана не теряет надежды, что еще может прилететь к отцу. Так что певица сходит в консульство Республики Конго. Также исполнительница обратилась к фанатам с просьбой помочь, если у кого есть такая возможность, со срочным получением визы.
"Я поеду в консульство Республики Конго в Женеве. Я умоляю о помощи всех, у кого есть контакты или может связаться с консулом или дипломатическим персоналом, чтобы мне срочно выдали визу", - обратилась к фанатам артистка.
Отметим, отец Гайтаны проживает в Республике Конго, Браззавиль. Там мужчина занимается транспортным бизнесом. Сама артистка с началом полномасштабной войны в Украине поселилась в Швейцарии.
Напомним, ранее британская певица Джесси Джей, у которой диагностировало рак груди, пожаловалась на ухудшение состояния.