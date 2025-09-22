Гайтана / © instagram.com/gaitana_music

Реклама

Украинская певица Гайтана сообщила о смерти отца, который находился в критическом состоянии в больнице в Республике Конго.

Печальной новостью артистка поделилась в Instagram-stories 21 сентября. Исполнительница опубликовала фото с отцом и объявила, что его больше нет и он ушел из жизни. Также Гайтана почтила память родного человека. Артистка отметила, что папа всегда будет жить в ее воспоминаниях и сердце. Исполнительница поблагодарила его за жизненные уроки и наставления и отметила, что отец многому ее научил, что теперь она будет делиться этим со своей дочерью.

"Я буду любить тебя всегда и всегда буду носить твою драгоценную любовь в себе. Твоя доброта, твоя улыбка, твои теплые объятия, твоя мудрость, твоя вера и твой любящий взгляд...Слезы радости каждый раз, когда мы встречались, звук твоего голоса - наполненные болью и заботой в самые тяжелые времена моей жизни. Я держу все это внутри себя, папа. Я ценю твои сильные молитвы глубоко в моем сердце. Они дают мне силу каждый день. Ты научил меня жить без страха, верить, что небо открыто. Теперь я учу свою дочь тому же", - поделилась артистка.

Реклама

Отец Гайтаны / © instagram.com/gaitanamusic

Гайтана не стала сообщать, что именно стало причиной смерти ее отца. Однако артистка недавно делилась, что он находился в критическом состоянии. Тогда исполнительница довольно проблематично добралась до Республики Конго, из-за необходимости получения визы.

"Покойся с миром, мой дорогой папа. Небо открыто! Лети домой, дорогая душа. Спасибо за все", - подытожила артистка.

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд. Он был лауреатом кинопремии "Оскар".