Гайтана тронула снимком с дочерью в честь ее дня рождения

Сапфир-Николь празднует 4-летие.
Популярная певица Гайтана, которая недавно отпраздновала 42-летие, сегодня, 27 июня празднует день рождения своей дочери Сапфир-Николь.
Девочке исполнилось 4 года. С этой праздничной случаю звезда на своей странице в Instagram опубликовала трогательное фото, на котором позировала вместе с именинницей.
На снимке звездная мама с афрокосички нежно целует дочь в губы.
"Человеку с моего живота сегодня исполнилось 4 года. С днем рождения, Сапфир-Николь", — поздравила дочь певица.
Поклонники были в восторге от снимка девочек и поспишили в комментариях засыпать маленькую поздравлениями.
- С именинницей! Пусть растет счастливой, здоровой и любимой!
- Поздравляю, Николь! Счастья вам!
- Гайтаночка, с именинницей, пусть радует своих родителей и будет счастливым ребенком.
Напомним, не так давно Гайтана показала редкое фото, где появилась 14-летняя с папой. Певица прибегла к воспоминаниям.