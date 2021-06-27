Гайтана тронула снимком с дочерью в честь ее дня рождения

Гайтана тронула снимком с дочерью в честь ее дня рождения

Сапфир-Николь празднует 4-летие.

Популярная певица Гайтана, которая недавно отпраздновала 42-летие, сегодня, 27 июня празднует день рождения своей дочери Сапфир-Николь.

Девочке исполнилось 4 года. С этой праздничной случаю звезда на своей странице в Instagram опубликовала трогательное фото, на котором позировала вместе с именинницей.

На снимке звездная мама с афрокосички нежно целует дочь в губы.

instagram.com/gaitanamusic

"Человеку с моего живота сегодня исполнилось 4 года. С днем рождения, Сапфир-Николь", — поздравила дочь певица.

Поклонники были в восторге от снимка девочек и поспишили в комментариях засыпать маленькую поздравлениями.

С именинницей! Пусть растет счастливой, здоровой и любимой!

Поздравляю, Николь! Счастья вам!

Гайтаночка, с именинницей, пусть радует своих родителей и будет счастливым ребенком.

Напомним, не так давно Гайтана показала редкое фото, где появилась 14-летняя с папой. Певица прибегла к воспоминаниям.

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