Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Гайтана тронула снимком с дочерью в честь ее дня рождения

Гайтана тронула снимком с дочерью в честь ее дня рождения

instagram.com/gaitanamusic

Сапфир-Николь празднует 4-летие.

Популярная певица Гайтана, которая недавно отпраздновала 42-летие, сегодня, 27 июня празднует день рождения своей дочери Сапфир-Николь.

Девочке исполнилось 4 года. С этой праздничной случаю звезда на своей странице в Instagram опубликовала трогательное фото, на котором позировала вместе с именинницей.

На снимке звездная мама с афрокосички нежно целует дочь в губы.

© instagram.com/gaitanamusic
instagram.com/gaitanamusic

"Человеку с моего живота сегодня исполнилось 4 года. С днем рождения, Сапфир-Николь", — поздравила дочь певица.

Поклонники были в восторге от снимка девочек и поспишили в комментариях засыпать маленькую поздравлениями.

  • С именинницей! Пусть растет счастливой, здоровой и любимой!
  • Поздравляю, Николь! Счастья вам!
  • Гайтаночка, с именинницей, пусть радует своих родителей и будет счастливым ребенком.

Напомним, не так давно Гайтана показала редкое фото, где появилась 14-летняя с папой. Певица прибегла к воспоминаниям.