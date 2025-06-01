Гайтана вернулась в Украину и дала в Киеве первый за время войны концерт

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

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Украинская певица Гайтана вернулась из-за границы в Украину и дала первый за время полномасштабной войны концерт в Киеве.

Исполнительница стала хедлайнером музыкального фестиваля "Поколение". Артистка давала часовой концерт 31 мая на ВДНХ. Певица исполнила свои известные хиты, среди которых "Шаленій", "Самотня босса", "Два вікна" и многие другие.

Во время выступления Гайтаны собралось немало зрителей. Артистке активно подпевала публика, которая знала наизусть ее композиции. Тем временем в комментариях под видео с концерта, которыми певица делилась в Instagram, ее призывали выступить и в других городах Украины.

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Однако стоит отметить, во время полномасштабной войны Гайтана попала в несколько громких скандалов. Летом прошлого года исполнительница выступила в столице Кыргызстана - Бишкеке. Все бы ничего, но, несмотря на немалый украиноязычный репертуар, артистка пела на русском.

Кроме того, Гайтану также критиковали за русский язык в фотоблоге, к которому она решила вернуться на второй год полномасштабной войны. Конечно, подписчики певицы были от этого не в восторге и начали ее критиковать. Тогда Гайтана оправдалась, мол, имеет немало родственников, среди которых есть и русскоязычные. Также она призвала уважать друг друга.

Напомним, недавно в Киеве состоялся большой концерт, посвященный 80-летию легендарного поэта Юрия Рыбчинского. Удивило то, что певец Павел Зибров не выступал. Дело в том, что артист дружит с поэтом и имеет в арсенале немало песен, текст к которым писал Рыбчинский. Павел Зибров ошеломил подробностями, почему не выступал на концерте.