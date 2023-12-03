Гайтана восхитила фото с заметно подросшей дочерью и показала, как с ней развлекается в Швейцарии

Украинская певица Гайтана порадовала поклонников семейным контентом.

Исполнительница в своем Instagram опубликовала редкие кадры с заметно подросшей 6-летней дочерью Сапфир-Николь. В частности, артистка показала, как проводит время с девочкой.

Гайтана живет в Швейцарии. В стране выпало немало снега, поэтому певица вместе с Сапфир-Николь охотно поиграла на заснеженном дворе. Мама с дочерью дурачились и делали немало фото.

Гайтана с дочерью / Фото: instagram.com/gaitanamusic

На кадрах артистка позировала спереди, а позади нее - маленькая Сапфир-Николь. Они улыбались на камеру и становились в смешные позы для снимков.

Гайтана с дочерью / Фото: instagram.com/gaitanamusic

"Снежно, нежно, весело", — коротко подписала фотографии Гайтана.

Гайтана с дочерью / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Не забыла артистка похвастаться и невероятными видами, за которыми наблюдала. Певица опубликовала фото, на которых показала деревья, полностью покрытые снегом.

Пост Гайтаны / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Напомним, недавно артистка Ольга Горбачева радовала фанатов семейным контентом. Знаменитость показала редкие фото с дочерьми, которых она родила от продюсера Юрия Никитина.

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