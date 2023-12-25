Гайтана восхитила кадрами с 6-летней дочерью и поздравила всех с Рождеством

Украинская певица Гайтана по случаю Рождества опубликовала фотографию с дочерью Сапфир-Николь.

Фото появилось в фотоблоге звезды. На нем она вместе с 6-летней дочерью попозировали на пеньке. Гайтана в это время нежно обняла дочь и махала рукой в кадр. В то же время вблизи знаменитости и Сапфир-Николь сидят еще двое мужчин и один парень. В веселой компании они жарили что-то вкусное на палках над костром. Неизвестно, это близкие певицы, или просто незнакомцы, разделившие веселье вместе с ними.

Гайтана с дочерью / Фото: instagram.com/gaitana_music

"Счастливого Рождества, мои дорогие", - тронула короткой поздравительной подписью артистка.

В комментариях под постом Гайтану также поздравили ее поклонники, пожелав всего лучшего.

Кстати, позади знаменитости возвышаются здания и совсем нет снега вокруг. Хотя верхняя одежда людей на фото свидетельствует о том, что на улице было прохладно. Известно, что исполнительница с дочерью проживают в Швейцарии. И недавно, певица вместе с 6-летней Сапфир-Николь поразвлекалась и наделала фото в забавных позах на фоне заснеженного двора.

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