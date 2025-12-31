ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
263
Время на прочтение
1 мин

Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа и обратилась к нему с важным заявлением

Артистка сообщила о важном празднике в ее семье.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Гайтана

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

Украинская певица Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа, музыкального продюсера Александра, и дочь Сапфир-Николь.

Семейной фотографией артистка поделилась в Instagram не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что возлюбленный исполнительницы 31 декабря празднует день рождения. Поэтому, Гайтана обратилась к нему с важным сообщением-поздравлением.

Певица поблагодарила мужа за чувство безопасности и то тепло, которое он ей дарит. Исполнительница говорит, что ее избранник всегда доказывал свою любовь поступками. Артистка поблагодарила возлюбленного за заботу и за то, что он является настоящей опорой в их семье. Гайтана отметила, что она с дочкой всегда будет рядом и будет поддерживать во всех делах.

Муж и дочь Гайтаны / © instagram.com/gaitanamusic

Муж и дочь Гайтаны / © instagram.com/gaitanamusic

"С днем рождения, моя любовь, мой настоящий муж. С тобой чувствую себя безопасно и тепло. Твоя любовь, защита и чувство ответственности, проявленные поступками, вдохновляют нас каждый день. Спасибо за заботу и за то, что ты - опора нашей семьи. Пусть сбываются все твои мечты, и знай, что мы всегда будем рядом - любить тебя, поддерживать и гордиться тобой", - адресовала мужу артистка.

Напомним, 31 декабря день рождения также празднует певец Виктор Павлик. Жена исполнителя - блогерша Екатерина Репяхова - поздравила его роскошным сюрпризом.

Дата публикации
Количество просмотров
263
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie