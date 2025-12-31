- Дата публикации
Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа и обратилась к нему с важным заявлением
Артистка сообщила о важном празднике в ее семье.
Украинская певица Гайтана впервые за долгое время показала своего мужа, музыкального продюсера Александра, и дочь Сапфир-Николь.
Семейной фотографией артистка поделилась в Instagram не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что возлюбленный исполнительницы 31 декабря празднует день рождения. Поэтому, Гайтана обратилась к нему с важным сообщением-поздравлением.
Певица поблагодарила мужа за чувство безопасности и то тепло, которое он ей дарит. Исполнительница говорит, что ее избранник всегда доказывал свою любовь поступками. Артистка поблагодарила возлюбленного за заботу и за то, что он является настоящей опорой в их семье. Гайтана отметила, что она с дочкой всегда будет рядом и будет поддерживать во всех делах.
"С днем рождения, моя любовь, мой настоящий муж. С тобой чувствую себя безопасно и тепло. Твоя любовь, защита и чувство ответственности, проявленные поступками, вдохновляют нас каждый день. Спасибо за заботу и за то, что ты - опора нашей семьи. Пусть сбываются все твои мечты, и знай, что мы всегда будем рядом - любить тебя, поддерживать и гордиться тобой", - адресовала мужу артистка.
