Гайтана впервые за долгое время показала свою заметно подросшую 9-летнюю дочь-красавицу

Гайтана / © instagram.com/gaitanamusic

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Украинская певица Гайтана впервые за длительное время показала свою 9-летнюю дочь.

Артистка держит подробности личной жизни подальше от публики. Однако иногда знаменитость может порадовать семейными фотографиями, как вот на этот раз. В частности, в своем Instagram певица опубликовала свежее фото с 9-летней дочерью-красавицей.

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Кадр был сделан на природе. Артистка вместе с Сапфир-Николь путешествовала и наблюдала за животными. Они обе были одеты в повседневную одежду. При этом на свежем фото знаменитости с дочерью можно заметить, как девочка заметно подросла и повзрослела.

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«Живем, учимся, любим и желаем всем мира, счастья и вдохновения», — мотивационно подписала фотографию исполнительница.

Гайтана с дочерью / © instagram.com/gaitanamusic

В комментариях Гайтану и ее дочь просто засыпали комплиментами. Пользователи писали, что артистка и Сапфир-Николь выглядят красиво, а также оставляли им немало смайликов с сердечками.

Отметим, с 2016 года Гайтана состоит в браке с саунд-продюсером Александром Смартом. В июне 2017-го у пары родилась дочь Сапфир-Николь. С началом полномасштабной войны семейство поселилось в Швейцарии, где сейчас и живет.

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