Гайтана впервые за долгое время показалась с мужем и дочерью: как сейчас выглядит артистка

Звезда 2000-х, украинская певица Гайтана порадовала поклонников, впервые за год появившись в соцсетях.

На странице в Instagram исполнительница разместила позитивные фотографии, на которых улыбающейся предстает с мужем, саунд-продюсером Алексом Смартом и их 5-летней дочерью Сапфир-Николь. На фотографиях семья сначала позирует где-то в поле на фоне деревьев, а затем Гайтана с дочерью изображена где-то в городе в парке аттракционов.

Гайтана с мужем и дочерью / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Гайтана с дочерью / Фото: instagram.com/gaitanamusic

Где именно артистка находится, она не указала. Равно как и ничего не рассказала о своей жизни после полномасштабного вторжения.

В свою очередь, поклонники были рады увидеть своего кумира и пожелали счастья ее семье: "Гайтана уникальная певица, прекрасный человек! Рады видеть", "Гайтаночка! Наконец-то я вас вижу! Скучаю и мечтаю попасть на ваш концерт", "как приятно вас видеть", "очень рады видеть вас счастливой! Так не хватает вашего голоса, вашей энергии и лучших песен!".

Напомним, что до 24 февраля 2022 года было известно, что Гайтана вместе с мужем и дочерью проживает в селе Иванковичи Киевской области. Там у семьи расположена двухэтажная вилла в коттеджном городке возле озера Круглик.

С началом полномасштабного российского вторжения Гайтана разместила в своем Instagram посты, в которых поддержала Украину.

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