Где сейчас Алексей Тритенко: кем служит в ВСУ и подробности личной жизни

Алексей Тритенко / © instagram.com/alexey_tritenko

Звезда сериала "Коли ми вдома" Алексей Тритенко рассказал, где и на каком направлении служит. А также – произошли ли изменения в его личной жизни после опыта двух разводов.

На днях в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Среди звездных гостей на мероприятии журналисты ТСН.ua заметили известного актера, звезду театра и кино 43-летнего Алексея Тритенко. Напомним, артист стал военнослужащим еще в начале полномасштабной войны в Украине. Впрочем, долгое время не разглашал об этом публично. Сейчас Алексей служит в рядах Вооруженных сил Украины в звании младший сержант.

"Сегодня у меня последний день отпуска, и уже завтра я возвращаюсь на фронт. Направление у нас у всех одно - это Восток. А если конкретнее, то я служу в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде", - рассказал Тритенко.

По его словам, он занимает должность стрелка во роте управления беспилотными авиационными комплексами.

Алексей Тритенко посетил нынешнюю церемонию "Золота дзиґа"

Конечно, актер мечтает снова вернуться к своей основной профессии, но пока даже не думает об этом.

"А как ты вернешься в кино, если ты военнослужащий?! Конечно, желание сниматься есть, но причем здесь мои желания? Друзья-продюсеры пытаются на один-два дня вызвать меня на какие-то съемки, но это почти невозможно", - делится актер.

Также мы спросили Алексея, изменилась ли за последние годы его личная жизнь. Напомним, ранее он был женат на актрисах Анастасии Карпенко и Звездной Марченко.

"Ну какая личная жизнь?! У десантника личная жизнь – это приказ командира", – коротко ответил актер.

