Где сейчас Алексей Тритенко: кем служит в ВСУ и подробности личной жизни

В эксклюзивном комментарии ТСН.ua Алексей Тритенко впервые за долгое время поделился подробностями службы.

Алексей Тритенко

Алексей Тритенко / © instagram.com/alexey_tritenko

Звезда сериала "Коли ми вдома" Алексей Тритенко рассказал, где и на каком направлении служит. А также – произошли ли изменения в его личной жизни после опыта двух разводов.

На днях в Киеве состоялась ежегодная церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Среди звездных гостей на мероприятии журналисты ТСН.ua заметили известного актера, звезду театра и кино 43-летнего Алексея Тритенко. Напомним, артист стал военнослужащим еще в начале полномасштабной войны в Украине. Впрочем, долгое время не разглашал об этом публично. Сейчас Алексей служит в рядах Вооруженных сил Украины в звании младший сержант.

"Сегодня у меня последний день отпуска, и уже завтра я возвращаюсь на фронт. Направление у нас у всех одно - это Восток. А если конкретнее, то я служу в 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригаде", - рассказал Тритенко.

По его словам, он занимает должность стрелка во роте управления беспилотными авиационными комплексами.

Алексей Тритенко посетил нынешнюю церемонию "Золота дзиґа"

Алексей Тритенко посетил нынешнюю церемонию "Золота дзиґа"

Конечно, актер мечтает снова вернуться к своей основной профессии, но пока даже не думает об этом.

"А как ты вернешься в кино, если ты военнослужащий?! Конечно, желание сниматься есть, но причем здесь мои желания? Друзья-продюсеры пытаются на один-два дня вызвать меня на какие-то съемки, но это почти невозможно", - делится актер.

Также мы спросили Алексея, изменилась ли за последние годы его личная жизнь. Напомним, ранее он был женат на актрисах Анастасии Карпенко и Звездной Марченко.

"Ну какая личная жизнь?! У десантника личная жизнь – это приказ командира", – коротко ответил актер.

