Где сейчас дети Виталия Кличко: чем занимаются двое сыновей и дочь мэра во время войны в Украине

Виталий Кличко и Наталья Егорова / © Getty Images

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Бывший чемпион мира по боксу и мэр Киева Виталий Кличко вместе с экс-женой Наталией Егоровой воспитывает троих детей.

Два сына и дочь спортсмена уже совершеннолетние и проживают за границей. Егорова в интервью Oboz.ua поделилась успехами потомков и как складывается их судьба во время войны в Украине.

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По словам модели, самый старший сын Егор посвятил себя бизнесу, средняя дочь Елизавета продолжает овладевать психологией во время учебы в университете, а вот самый младший сын пошел по стопам папы. Так, 21-летний Максим профессионально играет в баскетбол, в том числе и за сборную Украины.

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«Старшему сыну Егору 26 лет. Он выбрал бизнес и сейчас работает в трейдинговой компании. Дочери Елизавете скоро исполнится 24. Она изучает психологию, и я более чем уверена, что станет невероятной специалистом. А младшему, Максиму, 21 год. Он пошел по пути отца в профессиональном спорте: играет в баскетбол за американский университет, а также за сборную Украины. Насчет того, кто больше похож на меня, а кто на Виталия, мне сложно так разделять. В каждом из них есть что-то и от мамы, и от папы, но в то же время каждый абсолютно отдельная личность», — поделилась Наталья.

Виталий Кличко и его семья / © ТСН

Экс-супруга Кличко добавила, что все они следят за ходом событий в Украине во время войны и обсуждают новости. В то же время, Наталья отмечает, что хочет дать детям возможность самостоятельно определять свое будущее, развиваться и воплощать собственные планы.

«Конечно, мы говорим об Украине и войне. Это часть истории нашей семьи, и она не может оставаться в стороне от их жизни. Но для меня очень важно, чтобы дети имели право жить собственной жизнью, строить ее и мечтать о будущем. И, пожалуй, одна из вещей, которыми больше всего горжусь как мама, — даже не их достижения, а то, насколько сильно они любят друг друга. Для меня это огромное счастье», — подчеркнула Егорова.

Напомним, сама Наталья Егорова около 10 лет проживает в Германии. Недавно она сделала признание, какое гражданство она действительно имеет.

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