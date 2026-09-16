Где сейчас Игорь Ласточкин из "Лиги смеха": что известно о жене и сыне и как его сменила служба в ВСУ

Игорь Ласточкин с семьей / © ТСН

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Украинский юморист и актер Игорь Ласточкин, который много лет известный зрителям своим участием в популярных комедийных проектах, ныне посвящает себя военной службе.

После мобилизации артист практически скрылся из публичного пространства, а его новые свежие фото заметно отличаются от прежнего образа.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о личной жизни Игоря Ласточкина, его жены Анны, сына Радмира, а также о том, как служба в ВСУ изменила внешность артиста и чем он сейчас занимается на фронте.

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Жена и сын Игоря Ласточкина — как начиналась история и где они сейчас

Личную жизнь Игорь Ласточкин в течение многих лет старался не выставлять напоказ. Известно, что еще в студенческие годы он познакомился с Анной Португаловой. Пара вышла замуж в 2011 году. Жена артиста по образованию финансистка, однако после рождения сына сосредоточилась на семье. В 2014 году у супругов родился сын Радмир.

Игорь Ласточкин с дружиной — архивное фото

Анна редко появляется в публичном пространстве, однако в свое время вместе с мужем и сыном она стала героиней семейной фотосессии для глянца Viva! На архивных кадрах жена Ласточкина предстает брюнеткой с длинными темными волосами и выразительными чертами лица.

Игорь Ласточкин с женой и сыном / © Viva

Игорь Ласточкин с женой / © instagram.com/lastochkin_igor

Сам юморист тогда рассказывал, что жена его ревнует из-за внимания поклонниц, однако он старался не давать ей поводов для этого. В то же время сама Анна отказывается делать общие фото для блога мужа. Годами ранее юморист делился, что возлюбленная придирчиво относится к своему внешнему виду и смущается перед камерой.

Игорь Ласточкин с женой / © instagram.com/lastochkin_igor

Игорь Ласточкин с женой / © instagram.com/lastochkin_igor

После начала полномасштабной войны семья Игоря осталась в Украине и служит ему важной поддержкой. Уже во время службы артист рассказывал, что поддерживает связь с женой и сыном, который активно интересуется службой звездного папы.

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«Мы постоянно общаемся об этом. Он интересуется, что и как. А я объясняю, что мы так и так делаем. Жестких подробностей ему не рассказываю, но и говорю, что это все не так весело», — делился в свое время Игорь «Каналу выходного дня».

Игорь Ласточкин с сыном — архивное фото / © instagram.com/lastochkin_igor

Сын Игоря Ласточкина — архивное фото / © instagram.com/lastochkin_igor

Сейчас семья для Игоря Ласточкина — это святое. Он практически не делится семейным контентом и уже давно точно неизвестно, чем конкретно занимаются его ближайшие и как выглядят.

Как служба сменила комика со времен «Лиги смеха»

В 2015 году Игорь впервые сел в тренерское кресло шоу «Лига смеха», а уже впоследствии стал ведущим «Рассмеши комика». Его легко было узнать по харизме, остроумным шуткам, звонкому голосу и стильным очкам.

Игорь Ласточкин / © пресс-служба канала "1+1"

В то же время его зовут на съемку ряда развлекательных проектов. Среди них — «Страна У», «Сказки У» и «Сказки У Кино», которые выпускала студия «Квартал-95». В этот период звезда также не отказывался от проектов в РФ.

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Игорь Ласточкин с коллегой во время съемок

После начала полномасштабного вторжения знаменитость начал активно заниматься благотворительной деятельностью и отрекся от всего русского. Тогда также трудно было не заметить его кардинальные изменения прически — он отрастил длинные вьющиеся волосы.

Игорь Ласточкин

В феврале 2025 года Игорь Ласточкин сообщил о мобилизации в ряды ВСУ. Тогда юморист опубликовал фото с оружием и военным билетом и написал: «Сложные времена рожают сильных людей». Впоследствии стало известно, что он служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр».

Игорь Ласточкин (справа) в начале службы / © instagram.com/lastochkin_igor

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

За время службы облик артиста существенно изменился. Вместо роскошной шевелюры Ласточкин начал носить коротко подстриженные волосы и бороду, а на новых фото заметно и седину. Сам звезда заметно возмужал и появляется без имиджевых очков, ведь в 2024 году сделал лазерную коррекцию зрения.

В настоящее время Ласточкин служит в Донецкой области и командует взводом аэроразведки 93-й ОМБр «Холодный Яр». Вместе с побратимами он работает с беспилотными авиационными комплексами: выявляет враждебные цели, следит за ними и передает координаты для последующего поражения.

Игорь Ласточкин / © instagram.com/lastochkin_igor

Игорь Ласточкин / © ТСН

Также, оглядываясь назад, Игорь публично признается, что очень сожалеет о том, что не прекратил съемки и работу в России после 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и началась война на Донбассе.

В отпусках Игорь охотно снимается в родных для него шоу. К примеру, годом ранее он поддерживал финалистов юбилейного шоу «Лига Смеха. 10 лет». Вместе с ним за кулисами присутствовала и жена Анна.

Игорь Ласточкин на «Лиге смеха»

Близкие родственники Игоря Ласточкина в РФ — общается ли звезда с отцом и братом во время войны

Отец и брат Игоря Ласточкина до сих пор живут в России. В то же время после начала полномасштабной войны общение артиста с родными практически прекратилось. По словам военного, он не услышал от близких четкой позиции по поводу российской агрессии, хотя и задавал им прямые вопросы.

Несмотря на это, Ласточкин отмечал, что для него важно другое: насколько ему известно, его родные не участвуют в войне против Украины и не воюют на стороне оккупационной армии.

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