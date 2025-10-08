Где сейчас находится Андрей Молочный: коллега рассекретил место жительства артиста

Антон Лирник / © instagram.com/lirnik

Шоумен и юморист Антон Лирник, который рассказал когда вернется в Украину, прокомментировал слухи о местонахождении своего бывшего коллеги Андрея Молочного, чей сын, по данным СМИ, якобы стал виновником смертельной аварии в Киеве.

Лирник отметил, что Молочный никогда не жил в России и, по его информации, остается в Украине с начала полномасштабного вторжения. В то же время, юморист отметил, что не может точно доказать его место жительства, однако уверен, что Андрей до сих пор здесь.

"Он никогда не жил в России и не хотел этого. В начале вторжения был в Киеве. Не могу этого доказать, но уверен, что он до сих пор здесь. Он просто исчез, оборвал все связи. Мне грустно слышать, когда говорят, что он в России", — отметил комик в интервью с журналисткой Алиной Доротюк.

Антон Лирник / © instagram.com/lirnik

Лирник признался, что не поддерживает связь с Молочным уже более 10 лет, хотя когда-то они были очень близкими. Он неоднократно пытался восстановить связь с бывшим коллегой, однако все его сообщения остались без ответа.

"Мы когда-то были как семья. Хотел бы услышать его позицию, но об аварии не спрашивал — не смог себя заставить", — добавил Антон.

Андрей Молочный

Что известно о ДТП с участием вероятного сына Андрея Молочного

Напомним, 20 июля 2025 года в Киеве произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota в состоянии сильного алкогольного опьянения сбил женщину на тротуаре и скрылся с места происшествия. Впоследствии пострадавшая скончалась в больнице.

По данным следствия, за рулем был работник прокуратуры 2001 года рождения — Андрей Андреевич Молочный, главный специалист Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона. Ему инкриминируют нарушение ПДД в нетрезвом состоянии, что привело к смерти человека (ч. 3 ст. 286-1 УКУ).

После обнародования данных в Сети начали появляться предположения, что виновник ДТП — сын известного юмориста Андрея Молочного. Отметим, что официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, недавно Антон Лирник впервые рассказал, когда именно покинул Россию и почему в начале полномасштабной войны обращался к Путину. Также шоумен объяснил, почему долго молчал о вторжении РФ.