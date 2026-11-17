Назарий Яремчук с первой женой и их сыновья

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Сыновья легендарного певца Назария Яремчука раскрыли, где сейчас его первая жена, и рассказали о шести внуках.

Назарий-младший и Дмитрий родились, когда артист был женат на Елене Шевченко. Пара развелась в 1990 году. После этого Елена успела выйти замуж во второй раз, но сейчас, как признаются сыновья, их мама дома. Она проживает в Киеве. По словам Назария и Дмитрия на проекте «Наодинці з Гламуром», мама выглядит хорошо, в прекрасном состоянии и ведет довольно энергичный образ жизни.

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«Мама чувствует себя прекрасно, выглядит очень красиво, она очень энергичная. Ей никто не дает мамин возраст. Все-таки генетика делает свое. Мама ни дня не уезжала из Киева с начала полномасштабного вторжения. Мама вдова уже давно», — говорят Назарий и Дмитрий Анне Севастьяновой.

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Архивное фото Назария Яремчука с первой женой и сыновьями

Также дети Яремчука рассказали о внуках отца. У Назария Яремчука-младшего есть трое детей — два сына и дочь. Все они живут с родителями в Киеве и учатся в школе. Кроме того, дети активно развиваются, посещают кружки и любят музыку.

«У меня трое детей — двое мальчиков и девочка. Они учатся в школе, у них очень много кружков и спортивного направления, и компьютерного. Я стараюсь в семье привить любовь к изучению языков. Хотелось, чтобы, конечно, это было. В музыкальную школу ходят, играют на фортепиано, поют песни: народные, эстрадные. Какой-то период на танцы ходила Аленка. Пытаются детки искать себя», — говорит Назарий.

Назарий Яремчук

У Дмитрия тоже трое детей — сыновья. Мальчики занимаются спортом и музыкой. Кстати, они ходят в ту же школу, что и дети Назария. Все между собой дружат и охотно проводят время друг с другом.

«У меня тоже трое детей, но у меня три сына — Назар, Дима и самый маленький Андрей. Я, конечно, очень люблю их. Они занимаются спортом — ходят на тхэквондо. Они музыкой занимаются — все трое поют», — говорит Дмитрий.

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Дмитрий Яремчук

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: СИНИ НАЗАРІЯ ЯРЕМЧУКА РОЗКРИЛИ ПРАВДУ ПРО ЛЕГЕНДУ

Напомним, у Назария Яремчука также есть дочь от второго брака Мария, у которой тоже родился сын. Недавно певец Александр Пономарев, который является ее кумом, раскрыл, чем она сейчас занимается и вернется ли на сцену.

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