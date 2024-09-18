Где сейчас София Ротару: куда уехала во время войны, скандалы вокруг семьи и месть россиян

Предлагаем узнать позицию певицы во время войны и где она живет с семьей.
Украинская певица София Ротару долгое время имела колоссальный успех на большой сцене в Украине и за ее пределами. Звезда давала концерты, выпускала песни и собирала вокруг себя немало поклонников.
Впрочем, во время войны исполнительница полностью отреклась от публичной жизни и крайне редко дает о себе знать в Сети. Редакция сайта ТСН.ua предлагает разобраться, какую позицию занимает артистка, как реагирует на преступления оккупантов и где с семьей проживает сейчас.
Куда исчезла, где находится София Ротару и чем занимается
Певица прекратила всякую публичную деятельность еще с начала полномасштабного вторжения. Однако прежде она сделала несколько публикаций, в которых раскрывала, что застала войну в Киеве. Вскоре в Сети начали распространяться слухи, что певица якобы покинула Родину и жила то в США, то в Италии. Впрочем, эту информацию в конце 2023 опровергла сестра Ротару Аурика. Она сообщила, что родной человек остается в Украине с сыном Русланом в доме под Киевом.
С тех пор никаких официальных подробностей о местонахождении Софии Ротару не появлялось. Правда, в августе 2024 года пользователи "слили" видео, как исполнительница праздновала свое 77-летие в компании ближайших. На кадрах некоторые поклонники звезды сумели разглядеть Италию. Так что, вероятно, певица выехала за границу и проживает со всей семьей именно там.
Кроме того, летом этого года Аурика Ротару успокоила фанатов звездной сестры и отметила, что беспокоиться за ее здоровье и благополучие не стоит.
"Мы поддерживаем связь. И единственное, что я могу сказать, что она здорова и у нее все хорошо. Больше я ничего комментировать не буду", – объяснила сестра Ротару.
Сама София Ротару с 2022 года почти не выходит на связь и не делится новостями из своей личной жизни. Время от времени она только публикует сторис в Instagram, где поздравляет украинцев или семью с важными праздниками и освещает преступления окупантов.
Семья Софии Ротару и скандалы вокруг нее
В начале марта 2022 года вокруг семейства Ротару было множество обсуждений. В частности, звезду заподозрили в коррупционной схеме вывоза за границу ее внука Анатолия Евдокименко и сына Руслана, отца юноши. Как утверждали инсайдеры, мужчины на надувной лодке пытались незаконно сбежать в Молдову за 2 тыс. дол. из каждого. В результате их задержали. Впрочем, даже несмотря на это, родные Ротару все же смогли оказаться за границей, но как именно – неизвестно. Инцидент с выездом ни София Ротару, ни ее внук или сын не комментируют.
В декабре того же 2022 года 28-летний внук артистки подтвердил бегство, заявив, что "с началом войны был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". И с того момента он взялся за развитие собственного музыкального проекта и выпускает песни под псевдонимом SHMN. О полномасштабном вторжении он почти не говорит. Хотя иногда во время интервью иностранным изданием Анатолий довольно вскользь упоминает о "трагических годах для Украины", "моральном достоинстве и единстве" в трудные времена и выражает соболезнования "всем семьям, потерявшим своих родных в разгар этой войны".
"Недавняя пандемия и продолжающаяся война имеют огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство", — говорил Евдокименко.
Как известно, у Ротару есть еще одна младшая внучка. Так, недавно Соня Евдокименко, занимающаяся моделингом за границей, засветилась в компании состоятельного 27-летнего иностранца Макса Лернера. Позже оказалось, что это новый бойфренд 22-летней девушки. Неизвестно, сколько времени пара уже вместе, однако время от времени они делятся общим контентом в соцсетях, а Соня уже называет миллиардера "возлюбленным". Между тем, известно, что внучка певицы живет и учится в США.
К слову, Соня не слишком активно распространяет информацию о войне в Украине. В то же время она часто популяризирует творчество брата и публикует сторис, используя его новые саундтреки. Кроме того, модель делится фотографиями из своей жизни и отдыха с мамой, невесткой Ротару, в живописных местах за рубежом.
Что София Ротару говорит о войне и преступлениях оккупантов
О позиции артистки в последнее время почти ничего не слышно. Впрочем, на четвертый день полномасштабного вторжения Ротару опубликовала в Instagram пост на русском языке, где написала, что молится за украинских защитников. И подчеркнула, что категорически осуждает Россию, развязавшую кровавую войну.
"Независимость и свобода дорого стоят – это правда, но неужели оно стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирное население, детей и разрушали города Украины. Эти факты разбивают мое сердце в клочья! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст, а мои руки дрожат, потому что в Украине идут жестокие бои. Сил нам всем и мира!", - писала Ротару.
Летом того же 2022 София неожиданно показалась на пороге дома в селе Маршинцы Черновицкой области, где родились и провела детство. Тогда исполнительница по случаю своего 75-летия призвала всех неравнодушных помочь гуманитарному проекту, который заботится "женами и детьми ушедших на фронт военнослужащих и матерями с детьми, потерявшими отца и мужа на этой войне".
После этого певица перестала делать какие-либо публичные заявления и с тех пор не дает никаких комментариев. Лишь изредка Ротару в своих сторис публикует фото ужасных трагедий с последствиями вражеских ударов по Украине. Обычно артистка не подписывает кадры, а ограничивается смайликами в форме разбитых сердец, выражающих ее эмоции разорения.
Как певица пострадала от действий оккупантов
Россияне после начала войны на территории Украины посягнули на имущество исполнительницы во временно оккупированном Крыму. А именно на ее гостиницу "Вилла София" в Ялте. В конце 2023 года РосСМП (средства массовой пропаганды – прим.ред.) выдали, что государство-террорист отбирает бизнес украинской певицы. Захватчики цинично отметили, что сделают это под прикрытием так называемой "национализации".
Более того, чтобы еще больше отомстить артистке за ее поддержку Украины, оккупанты придумали переоборудовать украденную виллу звезды в Ялте в госпиталь для российских преступников, ежедневно убивающих украинцев.
Отметим, что София Ротару еще ни разу публично не реагировала на такой произвол соседей-террористов. Но когда Россия совершает очередной террор, она продолжает публиковать фотоподтверждения в своем Instagram. Поэтому, несмотря на давление со стороны оккупантов, артистка не перестает распространять правду своей большой аудитории.
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