Где сейчас София Ротару: куда уехала во время войны, скандалы вокруг семьи и месть россиян

Предлагаем узнать позицию певицы во время войны и где она живет с семьей.

Украинская певица София Ротару долгое время имела колоссальный успех на большой сцене в Украине и за ее пределами. Звезда давала концерты, выпускала песни и собирала вокруг себя немало поклонников.

Впрочем, во время войны исполнительница полностью отреклась от публичной жизни и крайне редко дает о себе знать в Сети. Редакция сайта ТСН.ua предлагает разобраться, какую позицию занимает артистка, как реагирует на преступления оккупантов и где с семьей проживает сейчас.

Куда исчезла, где находится София Ротару и чем занимается

Певица прекратила всякую публичную деятельность еще с начала полномасштабного вторжения. Однако прежде она сделала несколько публикаций, в которых раскрывала, что застала войну в Киеве. Вскоре в Сети начали распространяться слухи, что певица якобы покинула Родину и жила то в США, то в Италии. Впрочем, эту информацию в конце 2023 опровергла сестра Ротару Аурика. Она сообщила, что родной человек остается в Украине с сыном Русланом в доме под Киевом.

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

С тех пор никаких официальных подробностей о местонахождении Софии Ротару не появлялось. Правда, в августе 2024 года пользователи "слили" видео, как исполнительница праздновала свое 77-летие в компании ближайших. На кадрах некоторые поклонники звезды сумели разглядеть Италию. Так что, вероятно, певица выехала за границу и проживает со всей семьей именно там.

София Ротару показала, как с сыном и внуками отпраздновала день рождения

Кроме того, летом этого года Аурика Ротару успокоила фанатов звездной сестры и отметила, что беспокоиться за ее здоровье и благополучие не стоит.

"Мы поддерживаем связь. И единственное, что я могу сказать, что она здорова и у нее все хорошо. Больше я ничего комментировать не буду", – объяснила сестра Ротару.

София Ротару с сестрой Аурикой / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Сама София Ротару с 2022 года почти не выходит на связь и не делится новостями из своей личной жизни. Время от времени она только публикует сторис в Instagram, где поздравляет украинцев или семью с важными праздниками и освещает преступления окупантов.

Семья Софии Ротару и скандалы вокруг нее

В начале марта 2022 года вокруг семейства Ротару было множество обсуждений. В частности, звезду заподозрили в коррупционной схеме вывоза за границу ее внука Анатолия Евдокименко и сына Руслана, отца юноши. Как утверждали инсайдеры, мужчины на надувной лодке пытались незаконно сбежать в Молдову за 2 тыс. дол. из каждого. В результате их задержали. Впрочем, даже несмотря на это, родные Ротару все же смогли оказаться за границей, но как именно – неизвестно. Инцидент с выездом ни София Ротару, ни ее внук или сын не комментируют.

София Ротару с сыном Русланом / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

В декабре того же 2022 года 28-летний внук артистки подтвердил бегство, заявив, что "с началом войны был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь". И с того момента он взялся за развитие собственного музыкального проекта и выпускает песни под псевдонимом SHMN. О полномасштабном вторжении он почти не говорит. Хотя иногда во время интервью иностранным изданием Анатолий довольно вскользь упоминает о "трагических годах для Украины", "моральном достоинстве и единстве" в трудные времена и выражает соболезнования "всем семьям, потерявшим своих родных в разгар этой войны".

София Ротару с внуками Анатолием и Соней / Фото: instagram.com/shmn

"Недавняя пандемия и продолжающаяся война имеют огромное влияние на человечество, поэтому я считаю, что для нас важно сохранять моральное достоинство и искать решения через единство", — говорил Евдокименко.

Как известно, у Ротару есть еще одна младшая внучка. Так, недавно Соня Евдокименко, занимающаяся моделингом за границей, засветилась в компании состоятельного 27-летнего иностранца Макса Лернера. Позже оказалось, что это новый бойфренд 22-летней девушки. Неизвестно, сколько времени пара уже вместе, однако время от времени они делятся общим контентом в соцсетях, а Соня уже называет миллиардера "возлюбленным". Между тем, известно, что внучка певицы живет и учится в США.

Соня Евдокименко с бойфрендом Максом Лернером / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

К слову, Соня не слишком активно распространяет информацию о войне в Украине. В то же время она часто популяризирует творчество брата и публикует сторис, используя его новые саундтреки. Кроме того, модель делится фотографиями из своей жизни и отдыха с мамой, невесткой Ротару, в живописных местах за рубежом.

Соня Евдокименко с мамой Светланой / Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Что София Ротару говорит о войне и преступлениях оккупантов

О позиции артистки в последнее время почти ничего не слышно. Впрочем, на четвертый день полномасштабного вторжения Ротару опубликовала в Instagram пост на русском языке, где написала, что молится за украинских защитников. И подчеркнула, что категорически осуждает Россию, развязавшую кровавую войну.

"Независимость и свобода дорого стоят – это правда, но неужели оно стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирное население, детей и разрушали города Украины. Эти факты разбивают мое сердце в клочья! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст, а мои руки дрожат, потому что в Украине идут жестокие бои. Сил нам всем и мира!", - писала Ротару.

София Ротару в селе Маршинцы Черновицкой области / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Летом того же 2022 София неожиданно показалась на пороге дома в селе Маршинцы Черновицкой области, где родились и провела детство. Тогда исполнительница по случаю своего 75-летия призвала всех неравнодушных помочь гуманитарному проекту, который заботится "женами и детьми ушедших на фронт военнослужащих и матерями с детьми, потерявшими отца и мужа на этой войне".

После этого певица перестала делать какие-либо публичные заявления и с тех пор не дает никаких комментариев. Лишь изредка Ротару в своих сторис публикует фото ужасных трагедий с последствиями вражеских ударов по Украине. Обычно артистка не подписывает кадры, а ограничивается смайликами в форме разбитых сердец, выражающих ее эмоции разорения.

София Ротару отреагировала на обстрел "Охматдета" / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Как певица пострадала от действий оккупантов

Россияне после начала войны на территории Украины посягнули на имущество исполнительницы во временно оккупированном Крыму. А именно на ее гостиницу "Вилла София" в Ялте. В конце 2023 года РосСМП (средства массовой пропаганды – прим.ред.) выдали, что государство-террорист отбирает бизнес украинской певицы. Захватчики цинично отметили, что сделают это под прикрытием так называемой "национализации".

Вилла Софии Ротару в Крыму

Вилла Софии Ротару в Крыму

Более того, чтобы еще больше отомстить артистке за ее поддержку Украины, оккупанты придумали переоборудовать украденную виллу звезды в Ялте в госпиталь для российских преступников, ежедневно убивающих украинцев.

Вилла Софии Ротару в Крыму

Отметим, что София Ротару еще ни разу публично не реагировала на такой произвол соседей-террористов. Но когда Россия совершает очередной террор, она продолжает публиковать фотоподтверждения в своем Instagram. Поэтому, несмотря на давление со стороны оккупантов, артистка не перестает распространять правду своей большой аудитории.

Читайте также: