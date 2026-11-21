Стас Шуринс, MamaRika

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Победитель «Фабрики звезд-3» Стас Шуринс после громкой популярности в Украине почти исчез из шоу-бизнеса, переехал в Германию и кардинально изменил жизнь.

Лишь недавно артист впервые за длительное время начал откровенно рассказывать о причинах эмиграции, борьбе жены с онкологическим заболеванием и о том, почему в свое время поставил музыкальную карьеру на паузу.

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До того, как отойти от сцены, певец успел пережить громкий роман из MamaRika, которая тогда выступала под именем Эрика, и стать одним из самых ярких участников «Фабрики звезд». Шуринс также рассказал, чем зарабатывал на жизнь за границей, и раскрыл подробности личной истории, которую годами оберегал от посторонних.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать больше о том, где сейчас Стас Шуринс, почему он покинул Украину, как сложилась его жизнь после «Фабрики звезд» и что известно о его жене и бывшем романе с MamaRika.

Стас Шуринс / © facebook.com/stas.shurins

Победа на «Фабрике звезд» и роман с MamaRika

Широкую популярность Стас Шуринс получил в 2009 году благодаря участию в третьем сезоне украинской «Фабрики звезд». Латвийский исполнитель не просто запомнился зрителям своим вокалом и стал победителем проекта.

Тогда казалось, что молодого артиста ждет успешная карьера в украинском шоу-бизнесе. Впрочем, он запомнился публике не только музыкальными выступлениями.

Именно во время участия в реалити между Стасом и другой конкурсанткой — певицей Эрикой, ныне известной как MamaRika, — мелькнула искра. Как недавно вспомнила артистка в интервью Рамине Эсхакзай, их горячий поцелуй на камеру был частью сценария шоу.

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Стас Шуринс и MamaRika

Однако с течением времени между звездами действительно вспыхнули чувства, исполнительница говорила: «Сначала это было на камеру, а потом оно пошло само. Я влюбилась».

Их отношения продолжались около полугода — с 2009-го до 2010-го. Однако завершились они болезненно для MamaRika. Певица эмоционально вспомнила, что по возвращении Шуринса домой на их отношения якобы повлияла его мама.

«Он меня бросил, скотина. Он мамина корзиночка, мамина черешня. Разошлись, потому что он уехал домой и мамочка сказала, что я плохая девочка», — рассказала с юмором артистка.

В то же время она подчеркнула, что, несмотря на оскорбление, считает бывшего избранника светлым человеком. Между тем сам Шуринс признавал, что в силу своего юного возраста и неопытности он наделал немало ошибок и «вел себя не по-джентльменски». Но в итоге, бывшие не держат обид друг на друга.

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MamaRika и Стас Шуринс

Почему Стас Шуринс уехал из Украины и чем зарабатывал в Германии

В 2013 году жизнь артиста кардинально изменилась: он покинул Украину и переехал в Германию. Первоначально главной причиной такого решения стала необходимость лечения его жены. Однако, как признался Шуринс в разговоре со Славой Деминым, были и другие обстоятельства, по которым он больше не видел перспектив для себя в украинском шоу-бизнесе.

В частности, музыкант припомнил непростую историю с попытками попасть в ротацию украинских радиостанций. По его словам, он долго уговаривал представителей одной из них поставить его композицию в эфир, но вместо поддержки получил публичную критику.

Стас Шуринс

По словам певца, тогда его якобы упрекнули акцентом и даже вокальными способностями: «Я стал чужой. Для Латвии я непонятно кто, для Украины — я латиш, у нас есть свои».

Само сочетание семейных обстоятельств и разочарование в музыкальной индустрии в конце концов подтолкнуло его к переезду.

Начало жизни в Германии оказалось совсем непохожим на историю успешного артиста. На обустройство в новой стране семья потратила практически все сбережения, а для медицинского страхования Шуринсу пришлось искать обычную работу.

Так, бывшая звезда украинского талант-шоу в свое время работал почтальоном, а также на складе, где занимался упаковкой и отправкой товаров.

Стас Шуринс

Кто жена Стаса Шуринса и какой страшной болезнью она страдает

Личную жизнь певец всегда старался держать подальше от посторонних глаз. Как оказалось, он женился еще в 2012 году, однако многие годы не рассказывал об этом публично.

Его избранницей стала Виолетта. Шуринс объясняет такую закрытость желанием оградить самых родных людей от лишнего внимания: «Для меня нет ничего дороже моей семьи, я не хочу, чтобы туда лезли, потому что это мое».

Однако недавно музыкант решился рассказать о тяжелом испытании, которое супруги переживают уже более десяти лет. В 2013 году Виолетта серьезно заболела. Сначала врачи долго не могли установить причину ухудшения ее самочувствия, а после многочисленных обследований обнаружили небольшое, но агрессивное новообразование в голове.

Стас Шуринс / © instagram.com/shurins

Женщине сделали операцию в Украине, однако для дальнейшей реабилитации супругам пришлось искать возможности за рубежом. Именно тогда они отправились в Германию, где живут родители Виолетты.

По словам Шуринса, лечение жены продолжается до сих пор. Более того, речь идет не об одной проблеме со здоровьем: во время борьбы с одним заболеванием возникают другие осложнения.

Музыкант не скрывает, что семье приходится очень непросто, а прогнозы медиков бывают крайне непростыми. Стас шокировал признанием: «Когда у нас появляется новый терапевт, он говорит: „А почему вы до сих пор живы?“ Это клиническое чудо». В то же время он объяснил, что за годы борьбы они научились ценить каждый день, радоваться мелочам и не позволять страху полностью поглотить их жизнь.

Стас Шуринс

Подозрение на инсульт, тяжелая депрессия и мысли покончить с собой: как стресс подорвал здоровье Стаса Шуринса

Многолетняя борьба за здоровье жены и стресс серьезно отразились на самочувствии Стаса Шуринса. В 2023 году певец пережил жуткий эпизод: у него внезапно свело лицо, занемела половина тела, после чего он потерял сознание.

Тогда артист подумал, что это может быть инсульт, он может умереть. Однако после срочного медицинского обследования никаких повреждений или отклонений врачи не обнаружили, а причину нападения так и не установили.

«В какой-то момент меня скрутило. То есть у меня свело лицо. Это было дома. Меня скрутило, вырубило. Последнее, что я помню, это мысли о том, что все теперь или паралич, или смерть. У меня онемела половина тела, меня вырубило. Я пришел в себя, и будто ничего не было», — вспомнил исполнитель в интервью Славе Демину.

Стас Шуринс

В то же время, проблемы со здоровьем были не только физическими. Шуринс признался, что переживал тяжелое психологическое состояние: почти не спал, потерял аппетит, страдал апатией и постоянного ощущения тревоги.

Сначала он обратился к психологу, а потом и к психиатру, который назначил ему антидепрессанты. Впрочем, долго принимать препараты певец не смог, поскольку, по его словам, чувствовал себя еще хуже.

Кроме того, артист также откровенно рассказал о возникающих в самый тяжелый период суицидальных мыслях. Однако большую поддержку ему оказывали жена и родные, так что горя, к счастью, не произошло.

Сейчас, по словам Шуринса, за последние два-три года столь тяжелых эпизодов у него не было, хотя психологически сложные дни все еще случаются.

Стас Шуринс

Чем Стас Шуринс занимается в Германии сейчас

Несмотря на вынужденную паузу в публичной музыкальной карьере, Шуринс не отказался от творчества до конца. После переезда он постепенно начал восстанавливать профессиональные контакты.

В частности, артист принимал участие в немецкой версии вокального шоу «Голос страны», что помогло ему познакомиться с представителями местной музыкальной индустрии. Впрочем, до финала проекта он не дошел.

Стас Шуринс

Впоследствии певец обустроил в Германии собственную звукозаписывающую студию. Теперь он пишет композиции на заказ и занимается вокальным продюсированием — помогает другим исполнителям работать над вокальными партиями непосредственно во время записи.

Именно эта деятельность приносит ему заработок: «Я пишу песни, занимаюсь вокальным продюсированием. Это когда человек записывает вокал на студии, а ты говоришь как петь», — объяснял музыкант.

В то же время возвращение к активному творчеству оказалось непростым. Ранее коллега Шуринса из «Фабрики звезд» Татьяна Воржева рассказывала, что после победы артист должен был получить контракт с Константином Меладзе, однако обещанное сотрудничество так и не состоялось.

По ее словам, это могло стать одним из факторов, повлиявших на дальнейший творческий путь исполнителя, но все провалилось по неизвестным причинам. Сама Воржева также отмечала, что он сменил музыкальное направление и начал экспериментировать.

Стас Шуринс / © novy.tv

Неожиданное возвращение Стаса Шуринса: чем он удивил поклонников

Спустя несколько лет почти полного отсутствия в информационном пространстве осенью 2026 года Стас Шуринс неожиданно напомнил о себе.

В конце октября он снова вышел на связь к подписчикам, показал, как выглядит теперь, и сообщил о своей музыкальной новинке. Артист обратился к аудитории с просьбой слушать его новую музыку и помочь снова стать известным.

А уже в ноябре музыкант устроил настоящий флешбэк для тех, кто помнит его участие в «Фабрике звезд». Он опубликовал видео, в котором исполнил «Стереодень» — композицию, которую в свое время пел на проекте вместе с Владимиром Дантесом.

Возвращение вызвало заметный интерес не только среди давних поклонников, но и среди коллег артиста. Автор композиции Влад Дарвин поблагодарил певца за исполнение и назвал его точным, зрелым, цельным и глубоким. В свою очередь, Jerry Heil также отреагировала комплиментом.

Видео также собрало десятки тысяч просмотров в соцсетях, а пользователи начали вспоминать времена популярности Стаса Шуринса на «Фабрике звезд» и ждать новых выступлений. Сам музыкант пытается совершенствовать свой украинский язык и в соцсетях рассказывает о тоске по Украине, посвящая ей песни.

Сам музыкант также откровенно заговорил о трудностях возвращения. По его словам, представители медиаиндустрии называли его «неформатом», а после нескольких лет удаления от музыки ему приходится снова привлекать внимание к собственному творчеству. В то же время реакция слушателей на новые видео показала, что его голос помнят до сих пор. Так что, похоже, история Стаса Шуринса в музыке еще далека от завершения.

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